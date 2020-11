Twitter no permitirá a Trump o Biden autoproclamarse como ganadores de la elección

Por Bloomberg



Twitter informó que etiquetará los tuits de ciertas cuentas, incluidas las de los candidatos presidenciales, que proclamen una victoria electoral en Estados Unidos antes de que sean declaradas por al menos dos de los siete medios de comunicación.



Twitter dijo el lunes, reiterando la política previamente anunciada, que cualquier tuit emitido por algunas cuentas que declare la victoria debe citar un anuncio de los funcionarios electorales estatales o una proyección pública de al menos dos de los medios de noticias nacionales autorizados que realizan conteos electorales independientes, dijo la empresa en las pautas actualizadas a sus políticas electorales. Seleccionó los siete medios aceptables para declarar el resultado electoral.



Los tuits que incluyan afirmaciones prematuras de victoria se etiquetarán y dirigirán a las personas a la página oficial de Twitter sobre las elecciones de Estados Unidos.



El tipo de cuentas que se etiquetarían serían las de los candidatos estadounidenses para las elecciones 2020, cuentas con sede en Estados Unidos con más de 100 mil seguidores y los tuits que tengan más de 25 mil “me gusta” o retuits.



La medida es una respuesta a las crecientes preocupaciones de que el resultado de la elección no se conocerá el 3 de noviembre, ya que los estados tardan más en contar una cantidad sin precedentes de boletas electorales por correo y en ausencia.



Las directrices se actualizaron el lunes después de informes de que el presidente, Donald Trump, habría dicho en privado a sus cercanos que tiene la intención de declarar la victoria si los resultados lo muestran adelante, incluso si este aún no se da a conocer. Trump negó el informe, pero también criticó el conteo de las boletas que llegaran tarde catalogándolo de “terrible” y dijo que su campaña tenía la intención de rechazarlas.



“Mi respuesta es que el presidente no se va a robar estas elecciones”, dijo el candidato demócrata, Joe Biden, a la prensa durante una visita de campaña a Filadelfia.



Las redes de noticias realizan declaraciones de los resultados electorales el día de las elecciones, incluso cuando los estados no han terminado de contar los votos sobre la base de un análisis estadístico de los resultados aún pendientes. Pero este año, se espera que tome más tiempo debido a un aumento en los votos por correo, dado que algunos de ellos se contarán después del martes.



Twitter citó a los siguientes medios de comunicación como informantes aceptables de los resultados de las elecciones: The Associated Press, ABC News, CBS News, CNN, FOX News, DecisionDeskHQ y NBC News.



Si bien los demócratas han instado a sus partidarios a votar de forma anticipada y por correo, Trump ha instado a sus partidarios a votar en persona. Como resultado, los demócratas tienen una ventaja sustancial en la votación anticipada, los republicanos esperan que una mayor proporción de sus votos se emitan el martes.



El lunes, funcionarios de Filadelfia dijeron que “fácilmente tomará varios días” contar la gran cantidad de boletas electorales de la ciudad que llegaron por correo, lo que podría retrasar los resultados de las elecciones de todo el estado de Pensilvania y decidir una contienda presidencial cerrada.



Twitter dijo que también eliminaría los tuits destinados a incitar a la interferencia del proceso o de los resultados electorales, por ejemplo, mediante acciones violentas. La regla se aplica a todas las elecciones al Congreso además de las elecciones presidenciales.



En octubre, Facebook también dijo que no aceptará nuevos anuncios políticos la semana anterior a las elecciones y rechazará los anuncios que afirmen la victoria antes de los resultados oficiales.