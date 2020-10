Fabricante de anticuerpos de síntesis contra covid-19 publica resultados positivos

Por AFP



La compañía afirmó en un comunicado que los ensayos realizados en 524 pacientes demostraron que su cóctel de anticuerpos denominados monoclonales, REGN-COV2, había permitido reducir la carga viral de los enfermos y la necesidad de atención médica o de hospitalización, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo.



Los nuevos resultados, que complementan otros anteriores obtenidos en 275 pacientes, no fueron todavía evaluados de forma independiente por una revista científica.



En el mismo tópico, el grupo Eli Lilly, que había publicado anteriormente una nota de prensa con datos provisionales, publicó de su lado los resultados del ensayo de fase 2 de su propio tratamiento con anticuerpos (LY-CoV555, también llamado bamlanivimab) en la revista médica New England Journal of Medicine.



Los datos de este ensayo son moderados. Una única dosis (2.800 mg) mostró una eficacia modesta en los pacientes no hospitalizados con síntomas ligeros.



Las dos empresas reciben apoyo del gobierno estadounidenses.



Regeneron obtuvo diferentes contratos, incluido uno de 450 millones de dólares, para ayudar a fabricar dosis a gran escala en Estados Unidos. Y el gobierno anunció este miércoles la compra de 300.000 dosis del tratamiento de Lilly, pero con otras dosis (700 mg), por US$375 millones, con una opción de compra adicional de US$812,5 millones para adquirir 650.000 más.



Ambas compañías han solicitado autorizaciones a la Agencia Estadounidenses de Medicamentos (FDA), por lo que sus tratamientos solo están disponibles hoy que en ensayos clínicos o con permisos caso por caso, como el otorgado a Donald Trump.