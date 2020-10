José María Figueres: La integración es un buen negocio

Por Christa Bollmann, estrategiaynegocios.net



Asegura que es la forma de reducir la inequidad y aumentar el bienestar de más de 50 millones de centroamericanos. Cada quien debe apoyar la integración “desde su trinchera”, afirma.



“Lo que hagamos o dejemos de hacer entre el 2020 y el 2030 va a impactar de manera importante el futuro de la humanidad en temas como: desarrollo, cambio climático, combate a la corrupción y de la droga. Precisamente porque estamos al principio de una década y porque adicionalmente tenemos gobiernos nuevos en Panamá, El Salvador y Guatemala es que pienso que el esfuerzo de relanzar una integración más plena a nivel centroamericano, tiene mucho más sentido.

Lea más: Recetas y lecciones para reactivar Centroamérica



Debemos analizar en qué fallamos, y hacer hacia el futuro las cosas, de manera diferente, para tener distintos resultados”, dijo en entrevista con Estrategia & Negocios. ¿En qué fallamos? “En no fijar objetivos claros de mediano y de largo plazo, y porque no bajamos la conversación de la integración al nivel de las personas explicando adecuadamente qué significa en términos de beneficios una integración que funcione. La integración centroamericana es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los gobiernos que cambian cada cuatro o cinco años”, detalla.



Y la responsabilidad de crear consciencia acerca de la verdadera integración “no es cosa de una persona, un liderazgo o un gobierno, es una responsabilidad compartida que debemos asumir cada quién, entendiendo con claridad que como región tenemos más oportunidad en lo económico, en lo social, en lo político y también en lo ambiental, que es un eje importantísimo alrededor del cual podemos atraer muchísima inversión nacional y extranjera”.

La integración debe ser vista como un buen negocio, sostiene el expresidente. “Es un buen negocio combatir pobreza y combatir la inequidad, porque mientras no lo hagamos tendremos a grandes cantidades de centroamericanos que no participan en los mercados porque no son compradores, no tributan y no ayudan al desarrollo de los países. Es una buena inversión renovar la educación, para adaptarla a las necesidades de los jóvenes, para que puedan encontrar trabajo. Es una buena inversión mejorar los sistemas de salud.

Lea también: Centroamérica: Nueva normalidad, nuevas rutas de crecimiento



No tener poblaciones saludables nos cuesta muchísimo en términos de competitividad y atracción de inversiones. Y es un buen negocio invertir en resiliencia frente al cambio climático, de lo contrario, nuestra infraestructura cada año sufrirá más los embates. Estaremos haciendo inversiones recurrentes, cuando deberíamos de evitarlo”.

“Vengo trabajando muchísimo en los temas de cambio climático y océano, que son dos caras de la misma moneda. El combate del cambio climático y la preservación del océano representan dos importantísimas oportunidades de bienestar económico. Haciendo una buena propuesta atraemos a la lucha contra el cambio climático y la preservación del océano, los recursos, el talento, y la creatividad que harán posible vivir en paz con el planeta”.