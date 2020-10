SIP denuncia riesgo a la democracia en El Salvador y ataques a periodistas en gobierno de Nayib Bukele

Por CNN Español

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este miércoles sobre el riesgo a la democracia y la libertad de prensa en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, quien asumió el 1 de junio de 2019.



El informe sobre El Salvador fue presentado por Fabricio Altamirano, director ejecutivo de El Diario de Hoy y miembro del consejo ejecutivo de la SIP.



“Nunca hemos tenido un peligro tan agudo para la democracia a través del ataque de la libertad de expresión como lo tenemos ahorita en El Salvador”, dijo Altamirano durante el inicio de la 76 Asamblea General de la SIP, que se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



El reporte destaca la dificultad para obtener información oficial, una problemática que se agudizó durante la pandemia, según Altamirano.



Los funcionarios se niegan a dar reacciones a temas, rechazan entrevistas pero después que la información ha sido publicada “reclaman derecho de rectificación o respuesta, no por errores o inexactitudes, sino por diferencias de pensamiento”, se lee en el informe sobre El Salvador. “No se sabe sobre la inversión y compras en el contexto de la pandemia”, agregó.



CNN solicitó comentarios a la Secretaría de Prensa y a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia tras las acusaciones que hace el informe y también durante su presentación en la asamblea de la SIP, pero en ambos casos no obtuvo respuesta.

Aunque no presentó pruebas, Altamirano dijo tener información sobre la contratación de por lo menos 200 personas que administran perfiles falsos en redes sociales. “Denigran y atacan moralmente a cualquier voz, no solo oficialmente a la de los periodistas sino además a cualquiera que se atreve a llevar una oposición a la narrativa oficial”, sostuvo Altamirano.



Bukele ha hablado sobre los periodistas: “Estas personas son intocables. No se les puede criticar, ni cuestionar, no han sido electas por nadie, pero tienen fuero. Ellos sí pueden criticar, atacar, acusar, calumniar, y recibir salario (entre otros) por hacerlo. Quieren que la libertad de expresión, sea solo para ellos”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 11 de septiembre.



Bukele reaccionó a un comunicado de la Asociación de Periodistas de El Salvador en el que condenaba el ataque digital hacia la presidenta Angélica Cárcamo y al mismo tiempo pedía a los usuarios de redes sociales “tolerancia ante las opiniones diferentes y respetar la labor informativa del gremio”.



Según el reporte de la SIP, el gobierno de Bukele se ha caracterizado por el “ataque frontal” para estigmatizar y acorralar a los medios independientes y a los periodistas que han revelado posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Algunos casos están en investigación, de acuerdo con la Fiscalía General de El Salvador.



Varios de esos reportajes fueron publicados por el periódico digital El Faro, que actualmente es objeto de una investigación sobre el pago de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda. “Nos siguen exigiendo cosas que nada tienen que ver con tributos”, dijo a CNN José Luis Sanz, director de El Faro.



El Faro asegura que Hacienda pide, por ejemplo, los nombres de suscriptores, libros de actas que incluyen discusiones editoriales, entre otros. El 24 de septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele confirmó en cadena nacional la investigación. Bukele incluso reveló que incluía el delito de lavado de dinero.



“Por la vía legal pedimos a la Fiscalía si estamos bajo investigación por lavado pero no nos han dado respuesta”, aseguró Sanz.



CNN preguntó a la Fiscalía si existe una investigación por lavado el contra de El Faro y respondió que la ley prohíbe revelar información.



El artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos señala que “toda la información que se obtenga en la investigación del delito de lavado de dinero y de activos será confidencial, salvo que sea requerida conforme a la ley, en la investigación de otro delito”.



El periódico ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo, pero hasta este miércoles no ha recibido respuesta, según Sanz.



“La investigación es una plataforma para desacreditar nuestro trabajo”, afirma Sanz.

Medios públicos

El informe sobre El Salvador también recoge el surgimiento, el lunes 19 de octubre, del periódico El Salvador en versión digital e impresa. La venta al público es la mitad del costo de otros periódicos de circulación nacional. Además, de Noticiero El Salvador, que inició su transmisión el 5 de octubre, con el lema “Esta es nuestra voz”. El noticiero cuenta con emisiones diarias en el estatal canal 10.



“Son medios financiados con fondos públicos”, señaló Altamirano. “Se están llevando periodistas con dos, tres y hasta cuatro veces los salarios que pueden pagar los medios”, se quejó ante la fuga de talentos de los medios privados.



CNN llamó a los responsables del periódico y Noticiero El Salvador para tener sus reacciones pero no respondieron las llamadas.



Altamirano además denunció que el gobierno usa la pauta publicitaria para castigar o premiar a los medios, de acuerdo con su línea editorial.