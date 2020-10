Biden aventaja a Trump en sector 'con sello' republicano, según encuesta del NYT

Por El Financiero (México)



Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, tiene una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Donald Trump en la más reciente encuesta del New York Times, publicada este martes.



El actual residente de la Casa Blanca incluso aparece por detrás de Biden en uno de los grupos poblacionales que tradicionalmente votan por el partido Republicano: los mayores de 45 años.



En ese sector, el exvicepresidente tiene una ventaja de tres puntos porcentuales sobre Trump, de acuerdo con el ejercicio del New York Times/Siena College.



La ventaja que el demócrata tiene sobre el presidente Trump se acrecentó aún más en la intención de voto de las mujeres (23 por ciento); las personas de entre 18 y 29 años (28 por ciento); y personas no blancas (44 por ciento).



Por el contrario, las personas blancas que participaron en la encuesta mostraron una preferencia más grande por Trump (50 contra 44 por ciento), así como el voto de los hombres (48 contra 42 por ciento).



El margen de error de la encuesta, que se realizó del 15 al 18 de octubre, es de 3.4 puntos porcentuales.