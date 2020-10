Más estadounidenses están renunciando a su ciudadanía y la tendencia promete batir un récord

The Wall Street Journal



La diosa del rock Tina Turner lo hizo . También lo hicieron el cofundador de Facebook , Eduardo Saverin, y, más tarde, el primer ministro británico Boris Johnson. Todos eran estadounidenses de nacimiento o naturalización que decidieron renunciar a su ciudadanía .



En la última década, casi 37.000 estadounidenses se expatriaron, según el Registro Federal, la revista oficial del gobierno federal, que publica la lista de nombres trimestralmente.



Pero este año promete batir un récord.



En los dos primeros trimestres, más de 5.300 personas entregaron sus pasaportes o tarjetas verdes, casi igualando el total de expatriados en todo 2016, el año récord anterior, según la lista publicada. Si la trayectoria persiste, más de 10.000 personas podrían renunciar a fin de año.



O tal vez no. Resulta que la lista no siempre está actualizada.



De los 2.907 nombres publicados en el Registro Federal para el primer trimestre de 2020, solo tres se expatriaron este año, según el Servicio de Impuestos Internos, que compila la lista. Del resto, 941 se expatriaron en 2019, 441 en 2018, 736 en 2015 y 713 en 2014. Otras 76 se distribuyeron en otros años.



Según el IRS, los retrasos reflejan cuando la agencia recibe información del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional o expatriados individuales.



El IRS no proporcionó un desglose similar para otros trimestres, por lo que es imposible decir con certeza qué año, si es que hubo alguno, se destacó desde que los EE. UU. Comenzaron a publicar los nombres en 1996. Pero no importa cuándo se completó el papeleo, una cifra sin precedentes número de personas ha renunciado a su ciudadanía desde 2010.



En comparación con los 36.840 nombres que han aparecido en la lista de expatriados del Registro Federal esta década, se publicaron menos de 2.500 entre 2005 y 2009.



La razón más probable del éxodo reciente, suponen los expertos financieros, es el deseo de dejar de presentar declaraciones de impuestos estadounidenses, aunque algunos ex ciudadanos dicen que tenían otras razones para hacer la medida.



Cuando Turner, que nació y se crió en Tennessee, renunció a su ciudadanía en 2013, había estado viviendo en Suiza desde 1995 y se había casado allí.



Saverin, brasileño de nacimiento, se convirtió en ciudadano estadounidense en 1998 y se expatrió en 2012, poco antes de que Facebook solicitara una oferta pública inicial . Dijo que la decisión no estaba relacionada con los impuestos.



Johnson nació en Nueva York cuando sus padres británicos trabajaban allí, pero solo decidió renunciar a su ciudadanía en 2016 después de que vendió su casa en el norte de Londres y descubrió que podría deber US$50.000 al IRS en impuestos a las ganancias de capital.



Más de 9 millones de estadounidenses viven en el extranjero , según el Departamento de Estado, pero en el pasado, las reglas que les exigían presentar una declaración anual de impuestos ante el IRS no se aplicaban estrictamente, y es posible que algunos ni siquiera supieran que era necesario. (Estados Unidos es uno de los dos únicos países que requieren que los ciudadanos presenten una declaración de impuestos sin importar dónde vivan; el otro es Eritrea).



Eso cambió en 2010 cuando se aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, que exige que todas las instituciones financieras no estadounidenses identifiquen a sus clientes estadounidenses, una regla destinada a combatir el financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos por parte de personas con cuentas en el extranjero.



"La idea general es que si desea hacer negocios en los EE. UU., Debe revisar sus cuentas y encontrar a todos los estadounidenses donde sea que se encuentren y contarnos sobre ellos", dijo Erin Fraser, asociada senior del bufete de abogados. Farella Braun + Martel LLP. "Si lo hace, puede hacer negocios en los EE. UU."



En algunos casos, las instituciones financieras optaron por no participar y, en cambio, cerraron las cuentas de sus clientes estadounidenses.



“Que le digan que su banco está literalmente cancelando su cuenta no solo es perturbador, es aterrador”, dijo Chris McLemore, socio de Butler Snow UK.



El IRS no pudo proporcionar información sobre cuántos estadounidenses que viven en el extranjero presentan declaraciones de impuestos, y es difícil obtener información demográfica sobre el grupo, pero el Programa Federal de Asistencia al Voto , que tiene el mandato de informar sobre las actividades de registro y votación de los ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero, estima que el 15% ganó US$19.999 o menos en 2018; 41% ganó entre US$20.000 y US$74.999; y el 43% ganó más de US$75.000.



“La historia a menudo trata sobre estafadores de impuestos que se van por razones fiscales, pero los estadounidenses de ingresos modestos se dieron cuenta de que se suponía que debían presentar impuestos, y fue un gran dolor de cabeza”, dijo Fraser. “Necesitaba un contador fiscal internacional a quien pagaría US$1.000 más cada año, al menos. Eso no es barato ".



También hay un costo por renunciar a la ciudadanía (además de la tarifa de US$2.350).



Las reglas son complicadas, pero, en general, se calcula un impuesto de salida para las personas con un patrimonio neto de más de US$2 millones como si vendieran todos sus activos el día antes de expatriarse. (Los primeros US$2 millones de patrimonio neto se excluyen del cálculo).



“Digamos que tiene una ganancia de US$5 millones en una casa en San Francisco y desea expatriar”, dijo Fraser, refiriéndose al valor imponible de la casa. "Si funcionara de la manera que se supone que debe hacerlo, pagaría impuestos sobre US$3 millones".



Pero no necesariamente funciona así.



En cambio, los ciudadanos y los residentes permanentes a largo plazo pueden aprovechar las exenciones de impuestos sobre donaciones de por vida antes de decidir renunciar a su ciudadanía. Los obsequios deben hacerse con la suficiente antelación para que no parezca que hay un plan para obsequiar y luego expatriar, pero una ley reciente podría haberlo hecho más atractivo.



La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 aumentó la cantidad que una persona puede dar libre de impuestos a través de donaciones o legados de por vida de alrededor de US$5 millones a US$10 millones. (La cifra ajustada a la inflación de 2020 para un individuo es de US$11,58 millones; para las parejas casadas, es el doble).



Pero no por mucho.



“La exención de US$11,58 millones vuelve a bajar a US$5 millones a fines de 2025 sin ningún cambio en la ley”, dijo Fraser. "Si se queda, es probable que pague impuestos de hasta un 37%".



O puede regalar sus bienes y expatriarse.



Hacerlo significa perder el derecho a votar, recibir protección o asistencia de los Estados Unidos en el extranjero y otros beneficios.



Pero para algunos estadounidenses, eso puede parecer un pequeño precio a pagar para evitar las cargas financieras de vivir en el extranjero.