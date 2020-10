Honduras enviará a EE.UU. muestras de 10 sospechosos de reinfección

Por La Prensa de Honduras

La Secretaría de Salud enviará al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, Estados Unidos, muestras de 10 personas que según médicos se han reportado como posibles casos de reinfección en el país.



Las muestras serán científicamente analizadas para descartar o confirmar los posibles casos.

Autoridades de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y representantes del CDC se reunieron ayer para coordinar los trabajos y enviar las muestras.



Hommer Mejía, coordinador nacional de vigilancia frente al covid-19, dijo a LA PRENSA que pedirán a los jefes regionales de Salud de cada departamento el historial clínico de los pacientes.





Uno de los requerimientos que la CDC considera para analizar las muestras es que los resultados que indican el primer contagio, la recuperación y la posible reinfección de un paciente se haya obtenido a través de una prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real. “Hay que pedir la historia clínica para ver la fecha de inicio de síntomas, la fecha de toma de muestra, el resultado del primer episodio y del segundo y que todas hayan sido a través de PCR en tiempo real y ver si cumplen con la información requerida por el CDC, y así coordinar la fecha de cuándo se van a enviar las muestras”, dijo.



Mejía enfatizó en que la Secretaría de Salud no ha confirmado de manera científica casos de reinfección en el país. “A nivel mundial todavía este es un tema de discusión, porque la Organización Mundial de la Salud y la CDC no han hecho comunicados oficiales de casos de reinfección; solo ha habido casos que se han estudiado y que aún así siguen en investigación”.



La mayoría de los recontagios que se han reportado son de trabajadores de la Salud, y proceden de Intibucá, Santa Bárbara, Cortés, Tegucigalpa, El Paraíso y Copán.



El doctor dijo que no se descarta que haya más casos.



Una vez que las muestras estén listas se coordinará el envío a Atlanta. “Para confirmarlos necesitamos pruebas especiales, como la de secuenciación genética que permite determinar el genoma viral y la secuencia de nucleótidos, para ver si coinciden en la muestra de la primera infección y de la segunda. El CDC volverá a procesar las muestras y se proceden a hacer la secuenciación genética, eso demorará entre dos o tres semanas, o sea que estamos hablando de que esto podría demorar hasta dos meses”, dijo el doctor.



El investigador Marco Tulio Medina indicó que se debe evaluar genómicamente el virus de la primera infección y el virus de la segunda para determinar si hay cambios o mutaciones entre los virus Sars-Cov 2 que produjeron las infecciones. “Ese es el estándar científico actual; de tal manera que se debe investigar más en laboratorios genéticos que tengan la capacidad de secuenciación genética”.



El viceministro Roberto Consenza expuso que para hablar de reinfección se tiene que ver que el virus no haya mutado. “Eso ningún país lo ha dado a conocer. Hay casos de personas que fueron negativas y transcurrido el tiempo del hisopado han sido positivas, pero esperamos que a través de estudios se confirmen”.



En los casos estudiados de reinfección en Hong Kong, Holanda, Bélgica, Ecuador y Estados Unidos se han descubierto diferencias genéticas (genómicas y filogenéticas) en ambas infecciones de los pacientes.



Las autoridades de Salud manifestaron que aunque no hay casos confirmados, los que ya contrajeron la enfermedad deben seguir con las medidas de bioseguridad.