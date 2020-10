Donald Trump asegura ser 'inmune' al covid-19

POR AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ya es "inmune" a la covid-19, en un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su oponente demócrata, Joe Biden, en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre.



"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.



"Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó Trump, quien busca obtener un segundo mandato, en referencia a Biden.



Pese a las afirmaciones de Trump, la cuestión de la inmunidad a la covid-19 aún no está clara.



En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al coronavirus que "no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección".



Ese mismo mes, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por covid-19 en el mundo, unos meses después de la recuperación del paciente.



En un breve mensaje la noche del sábado, el médico Sean Conley afirmó que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus a otros.



"Anticipo un regreso totalmente seguro del presidente a sus compromisos públicos", escribió.



"Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!", tuiteó Trump el domingo.



Poco después Twitter etiquetó ese tuit con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación a la covid-19.



El sábado, el presidente apareció en la Casa Blanca para su primer acto público frente a sus seguidores desde el anuncio de su contagio.



El regreso a los mitines de campaña está programado para esta semana, con un ritmo intenso: el lunes hará un acto en Florida (sureste); el martes, en el estado clave de Pensilvania (noroeste), y el miércoles, en Iowa (centro).



Trump fue tratado con Regeneron, un cóctel de anticuerpos experimental que puede dar inmunidad durante unos meses cuando se aplica como tratamiento en lugar de como vacuna.



"En algunos casos, las vacunas pueden durar décadas. (Pero) si se obtiene en forma de inmunidad natural, eso aún no se sabe", dijo el domingo el director ejecutivo de Regeneron, Leonard Schleifer, a la cadena CBS.



"Si lo obtienes de nuestro frasco (...) probablemente [la inmunidad] dure por meses", dijo.

Sembrando dudas

Durante la entrevista con Fox News, Trump, de 74 años también insinuó que su rival demócrata, tres años mayor, podría estar enfermo.



"Si miras a Joe, estaba tosiendo terriblemente ayer [sábado], luego agarraba su máscara, luego estaba tosiendo", dijo.



"No sé qué significa eso, pero la prensa no ha hablado mucho de eso", agregó.



Después de que se anunciara que el presidente había contraído covid-19, al igual que su esposa Melania Trump, el equipo de campaña de Biden publica diariamente los resultados de las pruebas a las que se somete el candidato. Hasta el momento todas dieron negativo.



Esa transparencia no la practica el presidente de Estados Unidos. Su equipo médico se niega a decir cuándo Trump dio negativo por última vez.



Esta postura alimenta las sospechas de que el presidente no se sometió a la prueba de covid-19 durante varios días antes de que el 2 de octubre anunciara que contrajo el coronavirus.



En momentos en que la cifra de muertos por la pandemia en el país supera los 214.000, Biden marcha casi diez puntos, en promedio, por delante de Trump en las encuestas nacionales. Y también ha consolidado su ventaja en la intención de voto en los estados decisivos para la elección.



Ante estas cifras, Trump invoca, más que nunca, la sorpresa de 2016, en busca de repetir la historia.



En un tuit matutino, citó al estadístico electoral Nate Silver diciendo: "La victoria de Trump en 2016 fue el acontecimiento político más impactante de mi vida".



"Esta vez hay más ENTUSIASMO incluso que en 2016", añadió. "Ganando en muchos estados con mucha más facilidad de lo que la gente entiende. ¡GRANDES MULTITUDES!", aseguró.