Costa Rica: Cambio en valor fiscal de propiedades afectaría registro

Por Diario Extra (Costa Rica)



El cambio en el valor fiscal de las propiedades podría estar generando problemas de inscripción ante el Registro Nacional.



DIARIO EXTRA recibió reportes de notarios alertando de la situación y según manifestaron se estarían presentando problemas para el traspaso, pero prefirieron no dar sus nombres hasta tanto no estén informados del nuevo proceder.



Aseguraron que propiedades que estaban en ¢18 millones abruptamente subieron a ¢110 millones en muy poco tiempo.



Este medio se comunicó con Marietta Montero, directora de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación, para ver si eso era cierto.



La funcionaria no se refirió a casos concretos, pero confirmó que en efecto se está haciendo la actualización de los valores correspondiente al 2018, añadió que eso puede influir a la hora de hacer el registro de la propiedad.



Señaló que para este momento todavía faltan por actualizar 18 municipalidades, pero en el resto del país ya se ha hecho.



Recordó que los causales para actualizar el valor de una propiedad están implícitos en el artículo 14 de la Ley 7509 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).



“No es que se estén cambiando los valores, se están actualizando. Está actualizando en conjunto con información que llega a las municipalidades sobre nuevos avalúos, permisos de construcción, declaraciones y actualizaciones de los mismos contribuyentes”, explicó Montero.

CAOS EN INSCRIPCIONES

Por su parte, Dagoberto Sibaja, exdirector del Registro Nacional, indicó que lo que ocurre es que, al ser valores nuevos, los notarios no pueden inscribir la propiedad, pues los timbres y otros costos están sujetos a la información que suministra Hacienda.



El problema es que el trámite para la inscripción de una propiedad en el registro tarda sus meses y puede ser que al momento en que se hizo la venta había un valor registrado, que no coincidiría con el nuevo que está reportando Hacienda para esta fecha.



“Los derechos y timbres se pagan sobre el valor más alto, que consta en Tributación, entonces no se podrán inscribir hasta que se paguen correctamente. Digamos que usted compra una casa con un valor de ¢39 millones, pero ahora el valor fiscal aparece ¢50 millones, no se puede inscribir porque el valor cambió mientras se hizo el traspaso de la escritura. Puede pasar mucho tiempo para que se haga el traspaso”, explicó Sibaja.



Comentó que puede ser que el valor se actualice por el estudio de un perito de otra propiedad en la misma zona para un avalúo, o porque se hipoteque la propiedad, permisos de construcción, o que el propietario rectifique el valor mediante declaración jurada.



Las personas que están en esta situación podrían probar a presentar algún tipo de aclaración de que, al momento del traspaso, el valor fiscal era otro, pero la decisión final queda en manos de las autoridades registrales.

¿QUÉ DICE LA LEY?

-Estas son las condiciones por las cuales cambia el valor de una propiedad.



-El mayor valor consignado en instrumento público con motivo de un traslado de dominio.



-La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias.



-La rectificación de cabida y la reunión de fincas.



-El mayor valor que los sujetos pasivos reconozcan formalmente mediante la declaración establecida en el artículo 3 de esta ley.



-El fraccionamiento de un inmueble.



-La construcción o adición, en los inmuebles, y mejoras apreciables que requieran permiso de construcción.