Costa Rica: AZOFRAS cuestiona intención de gravar a las empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) cuestionan la postura del diputado Eduardo Cruickshank, quien propone gravar a las empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas.



Aseguran que con esta medida se pone en riesgo la atracción de inversión extranjera y los más de 175.000 empleos directos e indirectos que generan actualmente estas empresas.



Para Carlos Wong, presidente de AZOFRAS, cambiar abruptamente las reglas del juego a las empresas que conforman este sector, pone en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica que garantizan inversión y empleo en el país.



“De la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo y desarrollo. No podemos ponerla en riesgo; por el contrario, debemos fortalecerla y consolidarla, para seguir generando nuevas fuentes de empleo y reactivación económica. La atención de necesidades de corto plazo no puede primar sobre la visión estratégica a mediano y largo plazo del país.”, explicó Wong.



El Régimen de Zonas Francas ha sido un sector que, desde que inició la pandemia por covid-19, ha anunciado más de 6.000 plazas nuevas en trasnacionales y, actualmente desarrolla importantes proyectos de inversión para nuevas zonas francas que generarán empleo fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).



El miércoles 20 de mayo y posteriormente el lunes 28 de septiembre, AZOFRAS solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Cruickshank, un espacio en su agenda con el fin de conversar sobre los aportes del Régimen de Zonas Francas al país, así como los retos que enfrenta Costa Rica y, aunque a la fecha no hemos recibido respuesta, en AZOFRAS mantenemos las puertas abiertas para el diálogo.



Muchos son los empleos que están en juego en este momento relacionados a zonas francas. Por ejemplo, en Occidente se desarrolla el Parque Empresarial Activa, un parque diseñado para recibir empresas de industria, comercio y servicios. Mientras que, en la Argentina de Grecia, ya inició la construcción del parque tecnológico Green Valle Free Trade Zone, destinado a la atracción de empresas de alta tecnología que podría generar más de 7.000 empleos.



En la zona norte, se desarrolla el Parque Industrial Muelle en San Carlos, un proyecto que permite la diversificación de la matriz productiva en una zona tradicional de producción primaria.



En el caribe costarricense, los inversionistas han vislumbrado una oportunidad de inversión y negocios para la provincia de Limón, que proyecta un fuerte desarrollo económico para los próximos años y una solución para el actual problema del desempleo. Se trata de un parque industrial en Búfalo, que permitirá la generación de miles de empleos en una provincia conocida por su alto índice de pobreza, alto desempleo y violencia.