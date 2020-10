Costa Rica: Sigue discusión de Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos

Por estrategiaynegocios.net



Este martes, el Director Ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida (CGD) de Costa Rica, William Villalobos, compareció ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Legislativa, donde detalló que, el proyecto de ley 22009 “Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables”, es un paso sumamente positivo ya que promueve una regulación objetiva, transparente, eficiente, y no discriminatoria; pero a su vez, flexible y dinámica con menos pesos regulatorios hacia los costarricenses.



Villalobos explicó que existe un mito infundado con respecto a los aumentos en la tarifa de electricidad, que falsamente el ICE ha dicho.



Para el costarricense las tarifas eléctricas, la generación distribuida produce ahorros desde el primer día para el que instala un equipo de pequeña escala de producción de energía, como también para la persona que no tiene este equipo, ya que evitará que las empresas distribuidoras tengan que construir infraestructuras de generación centralizadas, cuyos sobrecostos y pérdidas los hemos venido pagando todos.



Por otra parte, el director ejecutivo afirmó que es un proyecto disruptivo y necesario en el proceso de transición y transformación que experimenta el sector energético a nivel mundial; que, en nuestro criterio, denota una visión centrada en 4 ejes: acceso universal, asequibilidad, sostenibilidad y seguridad.



“Mal haríamos en no regular por el temor de regular. La tecnología seguirá imponiéndose, no espera a la regulación; y la penetración de la Generación Solar Distribuida continuará. Este proyecto, permitirá un rediseño necesario y propicio del esquema tarifario actual; lo cual, le asegurará a las distribuidoras percibir los ingresos adecuados. A diferencia de las 8 iniciativas precedentes; esta es -sin duda- la única que ha logrado equilibrar 3 objetivos muy claros: los derechos de los prosumidores, la estabilidad financiera de las distribuidoras y la seguridad operativa del Sistema Eléctrico Nacional” profundizó Villalobos.



Finalmente, se está apostando a nivel país en una eficiencia del Sector, a partir de las tendencias tecnológicas que hoy son una realidad: i) un mayor uso del autoconsumo en distintos sectores, equipos de medición telegestionados, empleo del almacenamiento de electricidad; los cuales, conducen a la eficiencia energética que persigue la reducción del consumo de energía, gracias a la optimización de los recursos energéticos; que, -sin duda- dará como resultado un aprovechamiento más adecuado y una reducción de costos de la electricidad.