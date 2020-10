Guatemala: Alejandro Giammatteu anuncia su recuperación de covid-19

Por Prensa Libre



El pasado 18 de septiembre el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, tras haber mantenido una semana de actividades públicas participando en la inauguración de proyectos carreteros en el interior de la república y en las festividades por los 199 años de independencia de Guatemala.



Tras 16 días de tratamiento médico y una cuarentena, el presidente anunció por cadena nacional que se ha recuperado de la enfermedad. “Quiero agradecerle a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo para desearme una pronta recuperación”, mencionó.

Durante su proceso de recuperación, Giammattei no delegó las funciones en su vicepresidente, estuvo coordinando eventos por medio del teletrabajo. “Mi compromiso es con Guatemala y su gente”, añadió.



Esa decisión fue criticada por varios sectores y hasta por el propio vicemandatario en un chat oficial que se filtró a la prensa la semana pasada, poniendo en evidencia diferencias entre el binomio presidencial.



El mandatario no fue internando en algún centro asistencial, aunque anteriormente había asegurado que en caso llegara a padecer coronavirus se hospitalizaría en el Hospital General San Juan de Dios.



La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencial explicó que Giammattei mantuvo los síntomas leves de la enfermedad, por lo cual no fue necesario internarle en un centro asistencial.

Pide no bajar la guardia

Durante el mensaje oficial el presidente también solicitó a la población no descuidarse ante la pandemia, ya que el peligro de una segunda ola se encuentra más cerca y es necesario que se cumplan con las medidas de prevención.



El pasado 30 de septiembre finalizó el estado de Calamidad que le permitía al Ejecutivo emitir diferentes restricciones, entre ellas el toque de queda que limitaba la libre circulación para evitar aglomeraciones.



“Estamos en una etapa donde la responsabilidad, definitivamente, es compartida”, replicó el presidente al igual que en otros mensajes oficiales, llamando a la prudencia de la población.



Asimismo, agregó, “el Estado de Calamidad terminó, pero la pandemia sigue”. El presidente en su oportunidad explicó que contaban con fundamentos técnicos para ya no solicitar una nueva ampliación de la medida al Organismo Legislativo, principalmente por una baja en la tasa de contagios.



Sin embargo, antes de que la presidencia anunciara que no buscarían una ampliación en el Congreso, algunas bancadas, incluidas afines al oficialismo, manifestaron que no apoyarían a Giammattei por diversos motivos, algunos de ellos, dudar de la ejecución de fondos públicos.



Actualmente la libre circulación está permitida en el territorio nacional, existe ley seca a partir de las 21 horas y es aconsejable al sector empresarial seguir impulsando el teletrabajo para seguir evitando un incremento en los contagios por coronavirus.

Reactivación y crisis migrante

En esta etapa de la reapertura las autoridades esperan mejorar la economía local con actividades turísticas, resaltando incluso que el gobierno de los Estados Unidos ya levantó una restricción que recomendaba no visitar Guatemala, por el abordaje que se estaba dando a la pandemia.



También el presidente hizo mención a los recientes eventos migratorios protagonizados por ciudadanos hondureños. El presidente explicó que Guatemala siempre ha cuidado a los migrantes, pero que en estos momentos no se podía descuidar la salud de los guatemaltecos, principalmente por el riesgo de un potencial brote de casos.