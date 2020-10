Guatemala pone fin al estado de Calamidad por la pandemia

Por Prensa Libre



El presidente Alejandro Giammattei llamó este 30 de septiembre a los guatemaltecos a hacer un uso racional de la nueva reapertura ante la pandemia del coronavirus que empieza mañana y permite actividades cines, parques y teatros aun en municipios en color rojo del semáforo de alertas.



En un mensaje a la nación desde su casa, donde afronta los efectos de la enfermedad, Giammattei dijo que los casos van a la baja y el sistema de salud, que tenía 40 años de abandono, ahora está fortalecido con cinco nuevos hospitales, 19 laboratorios para hacer test y médicos preparados.

Según el gobernante, muchos guatemaltecos están pasando por difíciles situaciones económicas y quisieran que Guatemala se siga abriendo, pero “no hay que olvidar que sin salud no hay economía”.



Asimismo animó a los guatemaltecos a cuidarse ahora que vence el estado de Calamidad y terminan disposiciones como el toque de queda: no salir de casa si no es necesario, no visitar lugares aglomerados, no abordar buses que no respeten los protocolos sanitarios fueron algunos ejemplos.

“Si nos protegemos, si hacemos que los protocolos funcionen, vamos a tener menos casos y más libertad para hacer las cosas como quisiéramos”, apuntó Giammattei, que finalizó: “Que Dios nos acompañe en esta liberación del estado de Calamidad”.