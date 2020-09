Contaminación de Río Motagua es por descuido de bardas

Por La Prensa de Honduras



Porque Guatemala no ha dado el mantenimiento adecuado a las 50 biobardas a lo largo de 453 kilómetros del río Motagua y una barda industrial en su desembocadura, las playas de Omoa están siendo afectadas de nuevo con toneladas de basura que arrastra el afluente de 79 municipios del país vecino.

Más noticias en estrategiaynegocios.net



Ayer, la playa municipal de Omoa amaneció limpia tras una intensa jornada de limpieza después que el sábado una isla de desechos inundara las costas.



LA PRENSA constató que a pesar de ello, los turistas se divirtieron ayer en el mar y restaurantes tras la reactivación de la economía.



Las oleadas de residuos han sido recurrentes desde mayo; solo este fin de semana se recogieron 144 toneladas, por lo que las autoridades hondureñas hicieron un llamado enérgico a Guatemala para que tome acciones que mitiguen la problemática.



La comisionada presidencial del río Motagua, Liliam Rivera, dijo que Guatemala debe implementar otros mecanismos de mitigación porque las biobardas, que son artesanales y la barda industrial, no han sido suficiente para contener los desechos, pues son medidas paliativas.



Guatemala no ha emitido una reacción oficial al llamado enérgico de Honduras, pero, según explicó Rivera, “el primero de septiembre nos informaron que habían tenido fallas técnicas en su barda industrial y que habían dejado de dar mantenimiento a las 50 biobardas”.



La comisionada recordó que estas son medidas paliativas, “las medidas definitivas deben tomarla a lo interno del país, que es el manejo adecuado de residuos sólidos a través de rellenos sanitarios para que los municipios no viertan esos desechos al río”.



Este lunes viajará a Quetzalito, Guatemala, una delegación de Honduras para monitorear y coordinar acciones conjuntas con Guatemala que solucionen a corto plazo la problemática



El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, consideró injusto que se esté invirtiendo fondos en limpiar la basura de otro país.



“La solución es que Guatemala haga rellenos sanitarios a estos municipios que tiran la basura al río Motagua”. El alcalde dijo que ellos no tienen la capacidad de poder atrapar toda esta basura y es un problema de nunca terminar, pero ya llegamos al límite”.