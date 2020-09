Aeropuerto de Managua reanuda vuelos tras cierre por covid-19

POR AFP

El aeropuerto internacional de Managua recibió este sábado el primer vuelo comercial, casi seis meses después de que las aerolíneas suspendieron sus conexiones con Nicaragua como prevención por la pandemia de la covid-19, informaron medios locales.



La aerolínea colombiana Avianca reinició el sábado "las operaciones comerciales regulares en Nicaragua" con un acto de bienvenida en la terminal aérea, dijeron medios progubernamentales.



Aunque Nicaragua no cerró oficialmente su único aeropuerto internacional, las líneas aéreas suspendieron gradualmente sus llegadas al país desde abril como medida de seguridad por el coronavirus.



Avianca es la primera aerolínea que retoma los vuelos comerciales a Nicaragua, mientras que las otras compañías han prorrogado el reinicio de operaciones de forma tentativa para octubre, debido a una serie de requisitos que exige el gobierno, y que, según gremios empresariales locales, son "imposibles" de cumplir.



El regreso de Avianca es valorado como "una muestra de confianza" hacia el país, según el Canal 8 de televisión, afín al gobierno, tras destacar que las compañías aéreas deben acatar las recomendaciones de las autoridades de salud, entre ellas que los pasajeros presenten una prueba negativa reciente de covid-19.



La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), que agrupa a empresarios locales que promueven vínculos con Estados Unidos, pidieron a finales de agosto al gobierno encontrar una solución con las compañías aéreas a fin de restablecer la conexión de la nación centroamericana con el exterior.



Las autoridades no respondieron a esta solicitud y mantienen el requisito que las compañías deben enviar 72 horas antes la lista de pasajeros con documentos de viaje, así como las pruebas negativas de covid-19 de viajeros y tripulación, aunque estos últimos no salgan del aeropuerto o ingresen al territorio.



Nicaragua, con 6,2 millones de habitantes, registra oficialmente 4.936 contagios y 147 fallecidos por covid-19, aunque el observatorio Ciudadano, una red de médicos y sociedad civil, contabiliza 10.258 casos sospechosos y 2.721 muertes sospechosas.