Hackers chinos robaron información en España sobre vacuna contra covid-19

POR AFP



Hackers chinos robaron información de laboratorios españoles que trabajaban sobre una vacuna para el covid-19, indica el viernes el diario El País.



Esta información se divulga cuando varios países compiten en la carrera por obtener un remedio frente a la pandemia, que ha causado la muerte de más de 940.000 personas y contaminado a 30 millones.



El diario cita fuentes "conocedoras" de estos ciberataques, aunque no se precisa qué información fue sustraída o cuándo ocurrió



Los asaltos a los sistemas informáticos se han repetido en varios países que compiten en la carrera por obtener un remedio frente a la pandemia, según cita el diario a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien añade que sus respectivos servicios secretos intercambian información para evitarlos, aunque no ofreció detalles.



En un encuentro el jueves con la prensa, Esteban alertó del crecimiento "cualitativo y cuantitativo" de los ciberataques durante el confinamiento.



La directora del CNI subrayó los ciberataques a "sectores sensibles como el sanitario y el farmacéutico", así como "una campaña, especialmente virulenta, no solo en España, contra laboratorios que trabajan en la búsqueda de una vacuna para la covid-19", agrega El País



La mayoría de estos ciberataques, según las fuentes consultadas por el diario, proceden de China y Rusia.



En muchos casos se trata de entidades estatales, pero también hay universidades y organizaciones criminales que comercian con la información sustraída, agregan las fuentes.



En el caso de España, se sabe que el ataque procedía de China.



Ningún responsable del CNI pudo ser contactado de momento para comentar estas informaciones de El Pais.