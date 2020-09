Universidades de Costa Rica a la conquista estudiantes centroamericanos con feria virtual

Por estrategiaynegocios.net



Los estudiantes de último año de los colegios de Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen una cita del 21 al 25 de septiembre en la feria “Un Futuro Pura Vida. Estudie en Costa Rica”, el primer evento virtual que las universidades costarricenses y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) organizaron para reclutar jóvenes centroamericanos que deseen una educación superior de calidad.



Durante el evento, que se realizará en un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y al cual se pueden registrar en este enlace, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer la oferta educativa de 20 universidades costarricenses, donde algunas ofrecerán becas y descuentos a los participantes.



Los centros de educación superior que estarán presentes en la feria y que representan al consorcio Global Edu son: Universidad Santa Paula, UACA, ULACIT, ULEAD, UIA, Veritas, San Francisco de Asís, Texas Tech, UCIMED, UISIL, Universidad Creativa, UNIBE, Universidad Hispanoamericana, Universidad San Marcos, UPEACE, Universidad San José, Universidad Latina, UAM, CENFOTEC y Universidad Earth.



Para Álvaro Piedra, Director de Exportaciones de PROCOMER, “Centroamérica es uno de los principales mercados para las exportaciones costarricenses de bienes y servicios, donde uno de los factores que ha generado este acercamiento es que compartimos idioma, cultura y cercanía geográfica, y esta feria nos permite acercarnos aún más a estos países centroamericanos para mostrar las bondades y la calidad del sistema educativo de Costa Rica”.



La plataforma virtual que estará disponible para los estudiantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador permitirá a los padres y estudiantes hacer una cuenta de acceso para encontrar la oferta académica de Costa Rica, hacer videollamadas y citas “uno a uno”. Además, este sistema tiene una capacidad para albergar hasta a 1000 usuarios diariamente.



Nelson Rojas, Director de Comunicación UNIBE, afirmó que “los estudiantes centroamericanos encontrarán una alternativa para hacer sus sueños realidad. UNIBE ha establecido beneficios muy atractivos y descuentos para que estudiantes de Centroamérica visiten nuestro país, así como condiciones de apoyo estudiantil que les permitan una rápida y cómoda adaptación, tanto para la seguridad del estudiante como sus familiares. De igual manera conocerán que nuestro país brinda a estudiantes extranjeros un entorno pacífico y que potencia la calidad académica. Los estudiantes en definitiva encontrarán oportunidades de tener una visión global y la experiencia de ser profesionales más experimentados, mayor empatía, enriqueciendo su cultura propia con la nuestra”.



Por su parte, Paula Brenes de CENFOTEC, agregó que “nos emociona la oportunidad de participar en esta feria para contar los casos de éxito de nuestros egresados que iniciaron en la tecnología y hoy son líderes o empresarios; mostrar los testimonios de profesionales que no encontraban trabajo y después de capacitarse en UCenfotec en el campo de la informática lograron resurgir en campos disciplinares nuevos. Este espacio que nos brinda la feria es una vitrina para mostrar las áreas de capacitación más novedosas como transformación digital, análisis de datos, IOT, IA o ciberseguridad”.

¿Por qué estudiar en Costa Rica?

-1° destino en Latinoamérica para estudiantes de EEUU con 8.681 estudiantes que visitaron Costa Rica por motivo de estudio 2017/2018 (EIE, 2019).

-Sede de la mejor universidad de Centroamérica y #25 de Latinoamérica (QS, 2020).

-Sede de 1 de los institutos de la ONU y el único autorizado para otorgar maestrías y doctorados en el mundo.

-Cuenta con 3 universidades internacionales con una población de estudiantes internacionales superior al 85%.

-Aproximadamente 11.000 graduados en carreras STEM (2018) .

-2° economía de innovación en América Latina y el Caribe (Global Innovation Index, 2019).

-1° en habilidades digitales en Latinoamérica. (Global Innovation Index, 2019).

-#1 en América Latina en el que las TIC permiten nuevos modelos organizativos (por ejemplo, equipos virtuales, trabajo remoto, teletrabajo) dentro de las empresas. (Global Innovation Index, 2019).

-2° mejor destino del mundo para la inversión extranjera en turismo (fDi Intelligence 2019/2020).

-El país más pacífico de América Latina (Global Peace Index, 2020).

-2° en retención de talento en América Latina (World Economic Forum 2017).

-7° en porcentaje de gasto del PIB en educación en el mundo (7,4%).

-Costa Rica es sede de 1 de los 17 Colegios del Mundo Unidos y es el único en Latinoamérica (UWC, 2020).