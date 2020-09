Honduras: Salud investiga tres primeros casos de reinfección por covid-19

Por La Prensa de Honduras



Las autoridades de Salud investigan los tres primeros probables casos de reinfección por covid-19 en Honduras.



Roberto Cosenza, viceministro de Salud, informó ayer que se están buscando los datos clínicos y epidemiológicos de los hondureños que pudieron reinfectarse.



“Tenemos que documentar los casos, no tenemos documentación científica de reinfección en el país”, expresó Cosenza.

Otros datos

En el hospital Leonardo Martínez habían ayer 53 pacientes hospitalizados. En el Mario Rivas se ha atendido a 2.155 personas por covid, de las cuales 1,267 han requerido hospitalización.



En ese centro asistencial se lleva cuenta de 256 decesos a causa del virus.En el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se reportaron cinco muertes y 100 derechohabientes ingresados en las diferentes salas covid.



Ricardo Matute Ynestroza, médico internista del Seguro Social, dijo a LA PRENSA que a partir de estudios científicos, la inmunidad natural va a variar según la gravedad que presentó cada paciente.



Indicó que en asintomáticos o leves, la inmunidad natural puede ser de tres a seis meses y en casos de gravedad los anticuerpos podrán durar hasta un año.

Descenso

En conferencia, autoridades de Salud informaron que los casos de covid-19 en San Pedro Sula y en Cortés se mantienen en meseta, que es cuando la cifra de enfermos no aumenta ni baja, aunque han registrado un descenso del 10%.



“Se tiene un descenso de la curva epidemiológica por segunda ocasión, pero esto no quiere decir que no podamos tener un rebrote de esta enfermedad”, expresó el viceministro.

Datos

2.219 pruebas negativas resultaron la semana pasada de 4,008 muestras recibidas en el Laboratorio de Biología de Cortés.



40% han bajado las atenciones en los tres centros de triajes que hay en San Pedro Sula.



En Cortés se registraban 19.704 casos hasta ayer, de los cuales 9.882 son de San Pedro Sula y 9.822 de los demás municipios.



Cosenza destacó que en la semana epidemiológica número 36 (del 30 de agosto al 5 de septiembre), los casos negativos superaron a los positivos.



Indicó que el descenso de la curva epidemiológica dependerá de que los ciudadanos sigan con las medidas de bioseguridad.



En San Pedro Sula, epicentro de la pandemia del covid en el departamento de Cortés, de 9.882 casos hay 7.067 personas aún con el virus, es decir, que solo se han recuperado 2.396 y han muerto 419.



Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula, indicó que “en relación con la última semana se ha tendido un incremento de 51 casos, lo que representa el 12%, tenemos un leve aumento con el número de casos; pero en sí la positividad ha tenido un descenso, actualmente es de 39% en la ciudad”.



Añadió que según los últimos lineamientos enviados por la Unidad de Vigilancia de la Salud, los pacientes se están catalogando como recuperados mediante la evaluación clínica.



“Estos significa que los pacientes deben acudir a los centros de triaje para poder ser evaluados por los médicos y ser declarados recuperados; asimismo, el resto de recuperados se confirma mediante pruebas de PCR en los centros de triaje”, dijo.

Pruebas



Carlos Leitzelar, jefe del Laboratorio de Biología Molecular en el departamento de Cortés, señaló que la semana pasada ingresaron 4,259 pruebas y se emitieron 4.008 resultados.



“Significa que esas más de 200 pruebas se estaban procesando en el momento que se hizo el corte, en este momento el Laboratorio de Biología Molecular no presenta mora en cuanto a resultados”, aseguró.



Respecto a que el domingo Cortés arrojó solo 28 casos, Leitzelar dijo que “ocurrió una emisión de gas en el laboratorio de Senasa e impidió que se diera un reporte a tiempo”. Los datos se verán en el próximo informe de Sinager.