'El Chapo' Guzmán apela su cadena perpetua en Estados Unidos

Por SinEmbargo.mx



Joaquín "El Chapo" Guzmán apeló la sentencia a cadena perpetua que un Juez de Nueva York le imputó, hace un año, por tráfico de dogas hacia Estados Unidos.



De acuerdo con los reportes, la apelación fue presentada antes de la medianoche de este sábado en la corte de apelaciones el segundo circuito de Nueva York.



En este sentido, los abogados del capo revelaron a la agencia AFP que el proceso puede durar de dos a cinco años, pero esperan que la apelación sea aceptada y "El Chapo" tenga un nuevo juicio.



El abogado Marc Fernich señaló que el juicio contra el otrora líder del Cártel de Sinaloa estuvo empañado por la extralimitación de poderes tanto del Gobierno estadounidense como de su sistema judicial.



Además, entre otras alegaciones, aseguran que durante la investigación se recolectaron pruebas, conversaciones telefónicas y mensajes de texto del acusado de manera ilegal.



Añadió que Guzmán Loera se encuentra "muy optimista" ante la apelación.



Mientras la también abogada del capo, Mariel Colón Mirón agregó que el aislamiento completo de "El Chapo", impuesto desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, le impidió colaborar en su defensa antes y después del juicio.



La defensa del mexicano vuelve a insistir en que algunos miembros del jurado supuestamente no cumplieron su promesa de no seguir el juicio a través de la cobertura mediática. Se basan para ello en una entrevista en el medio Vice, que concedió bajo anonimato uno de los miembros del jurado tras la conclusión del juicio.



Los abogados del narcotraficante ya intentaron sin éxito el año pasado que se repitiera el proceso enarbolando este último argumento.



Así fue el juicio de 'El Chapo'

El 12 de febrero de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado el rey de las drogas por Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, tras dirigir al poderoso Cártel de Sinaloa durante 25 años.



En tres meses, con al menos 40 sesiones judiciales, más de una docena de sus antiguos socios, empleados y colaboradores delataron su extensa red de operaciones, su carácter despiadado y cómo diversas autoridades fueron pieza clave y jugaron un papel relevante en su carrera, ascenso y expansión del Cartel de Sinaloa.



Durante el juicio en Estados Unidos, el nombre de Genaro García Luna salió a relucir como uno de los funcionarios sobornados por el Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012.



Jesús Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, dijo durante su testimonio en Nueva York, que el Cártel de Sinaloa reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces súper Secretario de Seguridad Pública.



Incluso aseguró que él mismo le entregó al ex funcionario de Calderón US$3 millones en un maletín. Con ello, precisó, el cártel quería asegurarse de que un comandante que simpatizaba con su hermano, "El Mayo" Zambada, estuviera a cargo de la policía en Culiacán, Sinaloa.



Frente al jurado, se presentaron testimonios que relataron los pormenores del transporte y distribución de cientos de toneladas de estupefacientes, o supuestos pagos de sobornos a los más altos cargos de México en los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Las historias contadas por los 14 de los antiguos colaboradores de Joaquín Guzmán, sumadas a las de otros 42 testigos de la Fiscalía, fueron las que llevaron al jurado a declarar la culpabilidad del capo, luego de seis días de deliberaciones.



Tras la sentencia, "El Chapo'" fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, ubicada cerca de Florence, Colorado, en donde pasará el resto de sus días tras haber sido condenado por narcotráfico.



En el mencionado penal, considerado uno de los más seguros del mundo, el narcotraficante mexicano tiene vigilancia permanente y está aislado al menos 22 horas al día.



El Cártel de Sinaloa junto y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las organizaciones criminales mexicanas que se imponen en México, pero que su dominio también se extiende en territorio de Estados Unidos, de acuerdo a datos del Congreso estadounidense, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México,



La presencia y/o influencia del Cártel de Sinaloa abarca el 60% del territorio mexicano, mientras que en EUA opera en el 74 por ciento de las 50 entidades federativas. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene influencia en el 70% de suelo y opera en el 75% de México.



Para algunos analistas el Cártel de Sinaloa sigue siendo poderoso, dado su dominio internacional y su infiltración en los niveles superiores del Gobierno mexicano, mientras que otros, analistas sostienen que está en declive por su ruptura en facciones y la violencia por tensiones intra-organizacionales. "El Cartel de Sinaloa está ahora bajo presión y su futuro sigue sin estar claro", señala el reporte "México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Droga" (2019) del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS, por sus siglas en inglés)."El Cartel de Sinaloa está ahora bajo presión y su futuro sigue sin estar claro.