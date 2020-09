OPS llama a Nicaragua a atender 'problema severo de malaria' agravado por covid-19

POR AFP

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó el miércoles a Nicaragua a atender lo que consideró un "problema severo" de malaria en una zona endémica del país, agravado ahora por la pandemia de covid-19.

El director de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal, destacó la situación de alta transmisión de malaria en Puerto Cabezas, un municipio en la costa del Mar Caribe que ya era el principal foco de esta enfermedad en Centroamérica.



"Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia", dijo Espinal durante una videoconferencia de prensa.



"Es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar (la) malaria en Centroamérica y en Puerto Cabezas, que no solamente depende del covid y de la situación que tenemos en este momento", agregó.



En ese sentido, Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS, instó a las autoridades de Nicaragua y a la población en general a aumentar la vigilancia y tomar las precauciones, en particular para reducir los vectores.



La llegada de la estación lluviosa al país incrementará el riesgo de malaria, así como del dengue y la leptospirosis, alertó.



Con relación a la covid-19, Ugarte señaló que las autoridades de Nicaragua facilitan información semanal "escueta" del numero de casos y fallecidos, y destacó que "hay reportes no oficiales que muestran cifras significativamente diferentes".



Con una población de 6,2 millones de personas, Nicaragua registra, según el último reporte oficial, 4.668 contagios y 141 muertos por coronavirus, aunque el observatorio ciudadano, una red de médicos y ciudadanos, contabiliza casi 10.000 casos y 2.680 muertes sospechosas.



Nicaragua figura entre los países que registran un incremento de los casos de malaria en las Américas, según la última actualización de la OPS, fechada en junio, sobre esta enfermedad causada por un parásito trasmitido por mosquitos infectados.