ONU: Covid-19 bloquea la financiación en innovación

POR AFP



La pandemia de covid-19 afecta seriamente a la financiación en innovación y podría acelerar aún más el traslado de competencias hacia Asia, advirtió el miércoles la ONU.



"El mayor riesgo es que el gasto y los medios para financiar la innovación no caigan en picado en un momento en el que la economía mundial atraviesa una desaceleración", declaró Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante una conferencia de prensa telemática.



Por ahora, no hay una estimación precisa del alcance de la caída de las inversiones en investigación y desarrollo provocada por la pandemia, "pero hay señales claras de que las fuentes de financiación de innovación se están paralizando en todo el mundo", subrayó Gurry, quien recordó que en 2018 el gasto en investigación y desarrollo había crecido un 5,2%, mucho más que el crecimiento del PIB mundial.



Para el responsable de la OMPI, quienes más van a sufrir ante esta disminución de la financiación son las empresas emergentes que necesitan financiación a largo plazo y aquellas que están instaladas en los países en desarrollo.



"El panorama es sombrío", comentó, y lanzó un llamado a los gobiernos para que reconozcan la importancia de invertir en innovación para salir de la crisis provocada por la covid-19 y garantizar la recuperación.



Gurry desveló igualmente la clasificación 2020 de los países más innovadores, con Suiza a la cabeza del palmarés por décimo año consecutivo.



Esta lista, establecida antes de la pandemia con la ayuda de la universidad estadounidense Cornell y la escuela de comercio INSEAD, muestra además un auge de varios países de Asia, en particular China, India, Filipinas y Vietnam. Estos países han hecho importantes avances en los últimos años y se encuentran ahora entre los 50 primeros.



China incluso se sitúa en la posición número 14.



Gurry emitió "una predicción muy prudente, de que el movimiento hacia Asia podría ser una de las tendencias aceleradas por la pandemia".