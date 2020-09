EEUU se dice 'confiado' de tener los votos para ganar la presidencia del BID

Por AFP



El subsecretario de Estado interino para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó su certeza de que Mauricio Claver-Carone será finalmente elegido el 12 de septiembre para dirigir el BID, principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe.



"Estamos bastante confiados de que así será", dijo Kozak, durante una conferencia de prensa telefónica en la que aseguró que la administración Trump no prevé "ningún tipo de represalia" para los países que se opongan a su candidato.



"No estamos amenazando a nadie. Esa no es la forma en que nos manejamos", afirmó.



La elección del sucesor de Luis Alberto Moreno, en el cargo desde 2005, está prevista en una reunión virtual el segundo fin de semana de septiembre, a la que están convocados los 48 miembros del Banco.



Kozak dijo que Washington cuenta con lograr el quórum necesario para la cita. Para esto tiene que reunir una mayoría absoluta de los miembros (por lo menos 25), una mayoría absoluta de los miembros regionales (por lo menos 15), y contar con al menos 75% del poder de voto de los países, el cual depende del capital suscrito por cada uno.



Respecto a la elección en sí, Estados Unidos, principal accionista del BID con 30% del poder de voto, también prevé que Claver-Carone tendrá los apoyos necesarios.



"Todo lo que necesita es mirar a los países que se han comprometido públicamente a apoyarlo. Si votan de la forma en que dicen que van a votar, él tiene una gran mayoría de los países de la región. También tiene una gran mayoría de la participación ponderada", dijo Kozak.

"Torciendo el brazo"

En un espaldarazo a Claver-Carone, Estados Unidos y 16 países de Latinoamérica y el Caribe rechazaron hace dos semanas aplazar la votación, llamando a cumplir con la fecha decidida por el directorio ejecutivo del Banco a fines de julio.



Argentina, México, Costa Rica y Chile se pronunciaron sin embargo a favor de postergar la elección, alegando que el contexto de la pandemia impide una votación presencial que consideran mejor para definir el futuro de la institución.



A este reclamo se sumó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien así lo recomendó a los países europeos miembros del BID.



Otras voces discordantes fueron las de destacados exmandatarios de Latinoamérica y España, que la semana pasada acusaron a Trump de querer "imponer" a su candidato, insistiendo en la necesidad de aplazar una elección que según dijeron "carecería de legitimidad" por no respetar el "consenso histórico" de que la presidencia del BID sea ocupada por un latinoamericano.



Pero Kozak desestimó esta ofensiva.



"Si tuviéramos un gran número de países que no quisieran hacer esto y les estuviéramos torciendo el brazo, diría que está bien, tienen razón. Pero hay menos de un puñado de países que piden un retraso y no pueden expresar una razón decente de por qué tiene sentido hacerlo", dijo.



Kozak dijo que los mismos países que ahora piden pasar la elección para dentro de seis meses, cuando está prevista la próxima Asamblea del BID, no se opusieron a la votación programada en septiembre cuando el directorio trató el tema en julio.

Figura de "renovación"

También señaló que instituciones como el Banco Africano de Desarrollo hicieron votaciones virtuales sin problema.



Y rebatió el argumento de que el presidente del BID tiene que ser necesariamente alguien nacido en Latinoamérica, cuestionando que América del Norte o el Caribe sean dejados de lado.



Anteriores presidentes del BID tenían doble ciudadanía, recordó, evocando, sin nombrarlo, el caso de Moreno, que es un colombiano nacido en Estados Unidos.



Kozak defendió la postulación de Claver-Carone, un abogado de origen cubano que actualmente integra el Consejo de Seguridad Nacional de Trump y es conocido por sus posturas duras hacia Cuba y Venezuela. Representa un verdadero movimiento de renovación.



"Mauricio representa una nueva generación de pensadores novedosos en toda la región que creen que el BID puede reenfocar sus esfuerzos en su mandato central de impulsar el desarrollo económico", dijo, considerándolo una figura de "renovación" y subrayando que tiene el respaldo de todas las "subregiones".



Claver-Carone fue oficialmente nominado por Estados Unidos, El Salvador, Guyana, Haití y Paraguay.



Kozak destacó además que Claver-Carone se ha comprometido a cumplir un mandato de cinco años "en una institución que ha tenido sólo cuatro presidentes en 60 años".