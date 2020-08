Renta Mundial convertiría a Costa Rica en un hub de desarrollo en Centroamérica a mediano y largo plazo

Por estrategiaynegocios.net



La discusión de que Costa Rica implemente el mecanismo de Renta Mundial para el cobro del Impuesto Sobre la Renta está tomando fuerza nuevamente en el país; esto tras el anuncio de una propuesta de Ley planteada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos.



De acuerdo con Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, firma especializada en Precios de Transferencia, en caso de darse, esta es una iniciativa que puede traerle a Costa Rica beneficios en un mediano y largo plazo.



“Costa Rica debería incorporarse al principio de Renta Mundial, no solo porque con esto se integraría a un esquema de manejo económico al que se están incorporando la mayoría de las economías del mundo, sino porque también incentivaría la firma de una mayor cantidad de Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria (CDI) con otros países de la región y del mundo. Esto le daría un mayor atractivo a Costa Rica para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)”, señaló Vargas Alencastre.



Actualmente, el Sistema Tributario costarricense utiliza la Renta Territorial, la cual grava los ingresos de los contribuyentes generados solamente dentro de nuestro país. Con la Renta Mundial, una persona residente en el país “A” debe de tributar el Impuesto sobre la Renta de todos sus ingresos obtenidos no solo en el país “A”, sino también los que generó en los países “B” y “C”.



Precisamente, este punto se ha malinterpretado en la discusión que se ha dado en los últimos días y se ha dicho que todos los contribuyentes por igual deberán pagar más impuestos. Sin embargo, esto no es así.



“En el caso de las empresas continuarán pagando por sus ganancias generadas en Costa Rica exactamente como lo hacen hoy día con la Renta Territorial, ya que estas empresas se regulan por Precios de Transferencia, estas no sufrirían ningún cambio. La modificación se daría únicamente en las personas naturales que generen ingresos fuera de Costa Rica, ya que deberán declarar sus ganancias generadas tanto en Costa Rica como en el extranjero, lo que no se hace hoy día”, explicó Vargas Alencastre.



Precisamente, el principio de Renta Mundial lo que establece es la potestad tributaria estatal a la existencia de una vinculación del contribuyente con el Estado; es decir, todos los ingresos del contribuyente generados en el país de residencia como en el extranjero serían sujetos a este impuesto.



Regulación de la Doble Imposición y créditos fiscales a personas físicas



Para Vargas Alencastre, el proyecto de Ley que impulsa el uso de Renta Mundial en Costa Rica debería contemplar dos aspectos muy importantes:

1) mecanismos para evitar la doble imposición, y

2) regular créditos tributarios para las personas naturales que tengan ingresos en diferentes países.



En este sentido, si bien el criterio de gravar las rentas mundial podría ocasionar una doble imposición, el pago que pudiera realizarse en un país distinto al de residencia se considera como un crédito, cuya finalidad es la de aliviar, en la medida de lo posible, la doble imposición internacional que afectaría a los sujetos domiciliados en el país.



“Precisamente por esto es esencial que dentro de la legislación se contemple mecanismos claros; es decir, impulsar la firma de nuevos Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria (CDI), para aliviar una posible doble imposición internacional, y regular los créditos tributarios”, explicó el CEO de TPC Group.



Un ejemplo de este tipo de convenios es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria (CAAMMT), la cual permite el intercambio de información financiera y tributaria con 108 países, y de la que Costa Rica ya es parte.



“No se trata de que Costa Rica esté en un régimen u otro, sino en la cantidad de CDI que debe alcanzar ya que Costa Rica solo tiene 3 firmados en la actualidad; mientras que países como México tiene 37, Chile 28, y Colombia 15. Estos países están en la OCDE y han tenido un crecimiento en su economía en forma estable en los últimos 10 años. En consecuencia, no solo ayudaría que Costa Rica ingrese al régimen de Renta Mundial, sino que obtenga la mayor cantidad posible de CDI. Esto también atraería más IED al país”, afirmó Vargas Alencastre.



Agregó que en los últimos años, Costa Rica ha avanzado bastante a nivel tributario, pero aún le falta precisamente avanzar hacia la Renta Mundial y de allí firmar una mayor cantidad de CDI. Logrando estos dos puntos Costa Rica se convertiría en un hub de desarrollo en Centroamérica.



“Cada vez son más países que se están incorporando al régimen de Renta Mundial, y como reza el dicho, más vale tarde que nunca, por lo que debería tomarse esta iniciativa legislativa como una oportunidad única para que Costa Rica siga avanzando en políticas tributarias acordes a los tiempos actuales”, concluyó Vargas Alencastre.