Guatemala descarta retiro de brigada médica cubana en medio de pandemia

POR AFP



Guatemala descartó tras una polémica poner fin a un convenio de cooperación con la brigada médica cubana por motivos presupuestarios, una posibilidad que había causado controversias en el país por la labor del grupo contra el coronavirus en zonas vulnerables.



"La posición del gobierno no es expulsar a la brigada cubana; en ningún momento se mencionó esa aberración", aclaró el viernes la ministra de Salud, Amelia Flores. "Yo mencioné que estamos en el ministerio revisando presupuesto, eso no equivale a la sanción de los médicos cubanos", agregó.



La funcionaria aseguró que sus declaraciones del jueves fueron malinterpretadas cuando dijo que el presupuesto destinado a la brigada se está "haciendo importante para pensar en la contratación de especialistas guatemaltecos".



"Sería terrible para nosotros que la brigada cubana se fuera, mucho menos en este momento", insistió Flores, quien calificó el apoyo como "indiscutible e irremplazable". "No podemos cambiarlo en este momento, ni queremos cambiarlo".



La brigada cubana llegó a Guatemala a finales de 1998 tras el paso devastador del huracán Mitch y actualmente cuenta con 441 colaboradores, la mayoría designados a la lucha contra la covid-19 en el país.



La presencia de los cubanos está basada en un convenio directo entre los ministerios de Salud Pública de ambos países.



El miércoles, el diputado afín al gobierno Felipe Alejos desató la polémica al exigir el retiro de los cubanos por considerar que "son una fachada" del gobierno de la isla, y "no se puede apoyar a ningún régimen totalitario".



Representantes de grupos humanitarios, indígenas y sociales rechazaron la idea, defendiendo su trabajo en los lugares más vulnerables del país, en el que 59% de los casi 17 millones de habitantes vive en la pobreza.



Al confirmar la continuidad de los profesionales cubanos, Flores indicó que el grupo aporta especialistas en oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna. Además, la ministra destacó su trabajo en zonas rurales empobrecidas y alejadas desprovistas de servicios de salud, porque, según dijo, a esos lugares ningún especialista guatemaltecos quiere ir.



Los profesionales cubanos prestan sus servicios en 16 de los 22 departamentos, en 16 hospitales nacionales y en más de 100 centros de salud.



Guatemala registra hasta este sábado 73.679 casos del nuevo coronavirus y 2.728 muertos.