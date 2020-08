Laboratorio boliviano fabricará fármaco ruso anti covid-19

POR AFP



El laboratorio boliviano Sigma recibió la autorización gubernamental para fabricar el antiviral ruso Avifavir empleado en el tratamiento del coronavirus, confirmaron responsables sanitarios del país andino.



"El fármaco llegará a Bolivia desde Rusia. Sigma Corp. se encargará de fabricarlo y envasarlo", declaró el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercin Mamani al diario Página Siete.



El Avifavir es un antiviral desarrollado en Rusia a partir del Favipiravir, un medicamento japonés de alta eficacia contra la influenza.



El laboratorio boliviano Sigma confirmó la autorización en su cuenta de Facebook: "Nos complace anunciar que el fármaco Avifavir ha sido aprobado exitosamente en las pruebas pertinentes para ser admitido su uso bajo receta médica en Bolivia".



A principios de agosto, el Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció la firma de acuerdos con siete países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, para la entrega del fármaco. En el caso boliviano, el trato incluyó al Laboratorio Sigma, para su fabricación.



No se precisó cuáles serán los volúmenes de producción ni desde cuándo se iniciará la fabricación en Bolivia, que con once millones de habitantes, acumula 114.000 contagios de coronavirus y 4.800 decesos.



Sigma es un laboratorio boliviano con sede en Cochabamba (centro) y que tiene presencia en ocho naciones de América Latina, por lo que no se descarta que pueda comercializar el fármaco en la región.



Para el tratamiento de covid-19, en Bolivia se entrega gratuitamente un paquete de medicamentos, consistente en aspirinas, ivermectina, azitromicina, ibuprofeno, antigripales y omeprazol.