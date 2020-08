Costa Rica propone reducir salarios de directores de Banco Centroamericano

Por AFP

Costa Rica propuso reducir en 34% los salarios de los directores que representan a los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de las medidas de contención financiera por la pandemia de la covid-19.



El gobierno costarricense llevará la iniciativa a la próxima Asamblea General de Gobernadores del BCIE, que se celebrará el próximo 3 de setiembre, según un comunicado de la presidencia.



"He propuesto a los presidentes de los países con representación en el BCIE (...) la reducción de la remuneración que reciben los directores de cada país frente a este órgano", expresó el presidente costarricense, Carlos Alvarado.



Según Costa Rica, el salario de los directores del BCIE está exento del pago del impuesto de la renta y cargas sociales, y es "varias veces mayor a la de un Ministro de Hacienda o Secretario de Finanzas del área, a pesar de que sus responsabilidades son sustancialmente menores".



No se reveló el monto del salario de estos funcionarios.



No obstante, el gobierno costarricense consideró que ese nivel salarial es una "distorsión".



"En una región con tanta necesidad y en tiempos de pandemia, debemos dar un mensaje de austeridad en el uso de los recursos de las personas centroamericanas", agregó Alvarado.



El BCIE, con sede en Honduras, tiene como socios regionales a Belice, Costa Rica El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.



Como socios extrarregionales participan Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.