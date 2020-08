Piden renuncia de presidente de Guatemala en nueva jornada de protestas

Por AFP / Nómada



Decenas de personas guatemaltecas protestaron este sábado (22.08.2020) -segundo consecutivo- para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por su gestión de la crisis sanitaria y social desatada por la pandemia del COVID-19.



"El presidente no supo llevar la pandemia. El presidente no está sabiendo llevar el Gobierno; lo más digno es que él renuncie", dijo Gabriela Morales, una de las manifestantes frente al Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de Guatemala. Morales -directora de Gente Positiva, una de las organizaciones que convocó a la protesta- asegura que Giammattei fracasó en el manejo de la pandemia y denunció, entre otras cosas, carencias en los hospitales y las bajas remuneraciones que recibe el personal médico, así como que los programas de asistencia económica "no han llegado” a la población más afectada.



"¿Dónde está el dinero?", repetían varias pancartas de quienes se manifestaron al recriminar una baja ejecución de los más de US$4.000 millones en préstamos aprobados por el Congreso para atender la emergencia. "Ha sido una gestión pésima e irresponsable", agregó el líder sindical Julio Coj durante el segundo sábado consecutivo de protestas para demandar la dimisión del presidente, que asumió el cargo en enero pasado.



Días después que se registrara el primer caso de coronavirus en Guatemala, en marzo, Giammattei ordenó el cierre de las fronteras, suspendió el transporte público y estableció un toque de queda parcial, entre otras restricciones. Hace un mes, el país inició la reapertura gradual de actividades económicas, pero, este sábado, el 60 por ciento de los 340 municipios estaba en alarma máxima por el nivel de contagios.



"La gente no está conforme con el trabajo" de Giammattei, añadió Laura Aguiar, secretaria de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Aguiar calificó de "nefasta" la gestión del gobernante y criticó las medidas proyectadas para enfrentar el previsible aumento "del hambre, la pobreza y la desigualdad" que calcula que dejará la pandemia. Con una población de cerca de 17 millones, el país centroamericano suma hasta este sábado 67.856 casos de coronavirus, con 2.580 muertes.