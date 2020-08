Guatemala moviliza a mil policías para trasladar a 42 pandilleros presos

Por AFP



Unos mil agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala -portando armas de grueso calibre- fueron movilizados este jueves (20.08.2020) para trasladar de prisión a 42 líderes de la pandilla Barrio 18, una de las dos más peligrosas del país, para impedirles realizar extorsiones desde la cárcel, según informaron el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC).



Según el Ministerio de Gobernación (Interior) -encargado de la fuerza policial y del Sistema Penitenciario (SP) del país centroamericano- "más de 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil, Fuerza de Tarea Chorti (conjunta con el Ejército), 100 elementos del SP y de la Fuerza Élite" llevaron a cabo el operativo.



Este consistió en el traslado de 42 pandilleros del Barrio 18 -presos por varios delitos- que se encontraban en la cárcel El Infiernito, ubicada en el departamento sureño de Escuintla, hacia otra prisión en la ciudad capital, con la finalidad de "evitar que estos (pandilleros) continúen con las extorsiones a comerciantes, taxistas, transportistas y otros", indicó el Gobierno de Alejandro Giammattei en un comunicado.



El director general del SP, Luis Rodolfo Escobar, aseguró que "ninguna persona fue violentada, ninguna persona salió lastimada y no se violentaron los derechos humanos" durante el operativo que, según la entidad, fue resguardado en el perímetro del centro carcelario y vigilado por francotiradores, unidad canina K-9, antiexplosivos y policías antidisturbios. Escobar matizó que la acción realizada se enmarcó en el "seguimiento que tenemos que dar a la denuncia ciudadana" y más ahora, que "se ha reactivado parte de la economía, el nivel de extorsión ha subido. No vamos a permitir como Estado que se siga poniendo de rodillas a la población guatemalteca". El funcionario explicó que anteriormente hubo otros intentos de desarticular a los líderes del Barrio 18 que, junto a la Mara Salvatrucha, componen las principales bandas criminales en centros urbanos de Guatemala, pero "no se había logrado". Ahora, "podemos decir que por primera vez esto ya se concretó", dijo y agregó que el Estado "no va a tolerar ningún acto ilícito en específico de extorsión, porque ya se ha vivido y elevado ese índice. Estamos iniciando nuevamente a desarticular estas bandas que están atemorizando a la población guatemalteca".



La cartera del Interior explicó que los agentes de seguridad ingresaron al Infiernito y trasladaron a los privados de libertad al patio central, para que "los mandos realizaran la inspección y abordaje de la casa líder de la pandilla". Finalmente, los pandilleros fueron trasladados a la capital en camiones del SP custodiados por el Grupo de Reacción Inmediata y la Fuerza de Tarea Chorti.