Problemas de la vacuna rusa: puede apresurar a otros países a lanzar vacunas poco seguras

Por Bloomberg



La decisión de Rusia de aprobar una vacuna contra el coronavirus antes de que las pruebas cruciales hayan demostrado que es segura y efectiva genera preocupaciones de que la política triunfe por encima de la salud pública en la búsqueda de una vacuna.



El plan del país de iniciar vacunas masivas en octubre podría presionar a otros gobiernos para que se apresuren a los reguladores y omitan pasos clave, poniendo en riesgo a las personas que reciben las dosis. Cualquier revés importante en Rusia podría dañar la confianza en las vacunas.



Hay mucho en juego en la apuesta por poner fin a una crisis que ha provocado la muerte de más de 750 mil personas en todo el mundo. La administración de Donald Trump está avanzando con la Operación Warp Speed, un esfuerzo estadounidense sin precedentes para acelerar el desarrollo y la fabricación de la vacuna COVID, y se está llevando a cabo una movilización masiva en China para lograr que las inmunizaciones crucen la línea. El anuncio del presidente Vladimir Putin del 11 de agosto sobre el lanzamiento de Rusia de la vacuna agrega un nuevo giro.



Cualquier movimiento para lanzar la vacuna basado en evidencia limitada de que funciona podría tener consecuencias dañinas, dijo Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia.



“Eso podría hacer que otros líderes digan: 'Mira, lo están haciendo, y eso es lo suficientemente bueno. Y si eso es lo suficientemente bueno para ellos, no queremos perder. Queremos proteger a nuestra población también ”, dijo.



La historia ofrece lecciones sobre la importancia de un enfoque riguroso para el desarrollo de vacunas, aislado de la política. Las percepciones erróneas sobre la seguridad de las vacunas bien establecidas ya están muy extendidas; los tropiezos reales que han ocurrido en el campo, aunque raros, solo aumentan los temores y muestran cómo un disparo fallido de COVID-19 podría distorsionar e inflamar aún más la opinión pública.

Planes acelerados

Los funcionarios rusos han descartado las preocupaciones sobre la seguridad y el ritmo al que se mueve el país. Los celos occidentales, dicen, están alimentando las críticas a la vacuna, apodada Sputnik V en un guiño al lanzamiento por parte de la Unión Soviética del primer satélite del mundo enviado al espacio en 1957. Putin dijo que una de sus hijas ya recibió la inyección.

Lea más: ¿Cuál sería el impacto en la economía mundial si se cancelaran los viajes de negocios?



Las autoridades dijeron que planean comenzar a inocular a los trabajadores médicos y otros grupos de riesgo para fin de mes, presentándolo a los voluntarios que serán monitoreados de cerca, y agregan que otros países también se están moviendo rápidamente. Rusia comenzó el mes pasado los ensayos clínicos de una segunda vacuna, desarrollada por el laboratorio Vector en Novosibirsk.



Mientras tanto, los desarrolladores, incluidos AstraZeneca de Gran Bretaña, el socio de la Universidad de Oxford, y la compañía estadounidense de biotecnología Moderna, aún se encuentran en la etapa final de pruebas que involucran a decenas de miles de personas. Aunque el presidente Donald Trump ha dicho que una vacuna podría estar lista para el día de las elecciones el 3 de noviembre, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que las vacunas podrían tardar hasta bien entrado el 2021 en llegar a gran parte del público.



Los políticos no solo buscan una vacuna para escapar de la pandemia. Algunos podrían usar tomas de COVID-19 para tratar de pulir sus credenciales de liderazgo y enterrar las críticas sobre el desempeño pasado.



Para el primer ministro Boris Johnson, es una oportunidad de demostrar que un Reino Unido desencadenado por el Brexit puede desarrollar vacunas de forma independiente más rápido que la Unión Europea. Una vacuna china podría ayudar a Xi Jinping a borrar la memoria del origen del virus. Trump necesita una sorpresa para cambiar las urnas, ya que Estados Unidos lidera el número de muertes en el mundo. Y Putin tiene la oportunidad de vencer a Occidente y obtener una ventaja estratégica. Sus calificaciones de desempeño se han desplomado a medida que el recuento de casos de COVID-19 de Rusia se ha elevado al cuarto más alto a nivel mundial.



"Necesita una gran victoria", dijo Stephen Morrison, director del Centro de Políticas de Salud Global del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Su economía está de espaldas con el COVID y el colapso de los mercados petroleros".

La apuesta de China

Por esas razones, es posible que Putin no se deje llevar por las preocupaciones sobre cualquier posible impacto adverso de la vacuna. China ya ha comenzado a usar sus disparos en el ejército, y es poco probable que esas personas puedan dar su consentimiento informado y voluntario, según Lawrence Gostin, profesor de derecho de la salud global de la Universidad de Georgetown.



Eso puede animar a otros líderes políticos a tomar medidas similares para eludir a reguladores como la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Trump ya está retrasado de alguna manera en una carrera en la que los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos han utilizado su poder autoritario para adelantarse. Los funcionarios de la FDA han enfatizado que aprobarán una vacuna COVID solo después de un análisis cuidadoso, basando sus decisiones en "buena ciencia y datos".



"Creo que Trump intentará influir en la FDA y se doblegará pero no se romperá", dijo Gostin. “Tengo confianza en la FDA, pero estoy muy preocupado. No tengo ninguna duda de que podríamos seguir el camino de China o Rusia si no tuviéramos barreras institucionales sólidas ".



Incluso si buscaba avanzar unilateralmente en la autorización de la vacuna, Trump puede haberse encerrado con Warp Speed, dijo Morrison. El gobierno ha comprometido miles de millones de dólares para que las empresas desarrollen vacunas y es poco probable que cooperen con un plan para distribuir productos no probados sin pruebas que demuestren su seguridad, dijo.



"Va a ser mucho más difícil para Trump realizar una maniobra como esta que Putin", dijo Morrison.



Ofertas de producción

El candidato ruso está siendo desarrollado por el Instituto Gamaleya de Moscú, el Ministerio de Defensa y el Fondo de Inversión Directa de Rusia soberano, quienes dicen que la vacuna se encuentra ahora en la última fase de pruebas. El plan es realizar esos estudios en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La Organización Mundial de la Salud enumera el proyecto como aún en la etapa más temprana.



La producción en masa está alineada en varios países, con al menos 20 interesados ​​en obtener suministros, dijo el fondo. La vacuna de Rusia podría ayudar a que la economía mundial se recupere, según Kirill Dmitriev, su director ejecutivo.



“Los países que rápidamente obtengan acceso a una vacuna segura superarán la crisis con éxito, sin miedo y con pérdidas mínimas”, dijo.



Aún así, la falta de datos y una brecha cada vez mayor entre la ciencia y la política han hecho sonar las alarmas. A medida que el virus se propaga, existe el riesgo de que los países que dependen de economías más grandes para el suministro terminen aceptando un producto que no ha demostrado su eficacia, dijo Offit, experto de la Universidad de Pensilvania. Otra preocupación es el impacto en el esfuerzo global para combatir una variedad de enfermedades si una vacuna rusa de rápido movimiento tiene problemas.



Los escépticos inevitablemente señalarían ese y otros casos del pasado.



En 2016, Filipinas inició una gran campaña para vacunar a los niños contra el dengue. Pero se suspendió después de que la inyección, Dengvaxia, se vinculó con un mayor riesgo de enfermedad grave en algunas personas que no habían estado previamente expuestas al virus transmitido por mosquitos.



La gripe porcina

Después de que un brote de gripe porcina en Estados Unidos en 1976 avivó los temores de una crisis mundial, el entonces presidente Gerald Ford anunció un plan para vacunar a todos en el país. Pronto, más de 40 millones de estadounidenses habían recibido inyecciones. Pero nunca se convirtió en una pandemia, y algunos de los que habían sido vacunados desarrollaron el síndrome de Guillain-Barré, que puede causar parálisis temporal.



Cualquier paso en falso con una inoculación de COVID-19 desarrollada demasiado rápido podría afectar la confianza en un producto más seguro que vendrá más tarde, según Heidi Larson, directora del Vaccine Confidence Project y profesora de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.



“Tenemos una oportunidad de causar una primera impresión”, dijo. "Si los atajos de Rusia en la prisa por una vacuna conducen a un evento adverso innecesario, puede erosionar la ya frágil confianza".