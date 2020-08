Panamá: La construcción reactivará 11 proyectos privados a partir del lunes

Por La Prensa (Panamá)



Así consta en la Resolución 763 del 13 de agosto de 2020, expedido por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en la que está la lista de los proyectos privados -11 en total- que pueden reiniciar su construcción. Todos tienen un avance mínimo de 98%. Se trata de los proyectos Verde Mar, en La Chorrera; el Colegio Panamá, en Costa Sur, y siete edificios: San Roque y World Wide, en Vía España; Panorama y Wind Rose, en Coco del Mar; Solanas y Albatros, en Santa María, y Condado Garden, en Condado del Rey.



La lista la completan dos proyectos hospitalarios: Pacific Center, en Paitilla, y Pacífica Salud, en Costa del Este.



El pasado martes, el ministro Sucre había dicho que se había autorizado la reactivación de 15 proyectos privados y 69 del sector público. La resolución solo menciona 11. Todos estos proyectos deberán contar con trabajadores que residan en las áreas aledañas o dentro de la provincia en la que se levanta la obra. De requerir trabajadores de otro lado, éstos deben realizarse la prueba de antígenos o de PCR, con un máximo de 48 horas de anticipación y no podrán salir de la provincia hasta su culminación. “Si por alguna eventualidad de fuerza mayor, el trabajador debe salir de la provincia, al regresar al proyecto debe hacerse nuevamente las pruebas laboratoriales antes señaladas”, indica la resolución 763.



Todos los trabajadores deben guardar el debido distanciamiento y portar mascarilla. Se les debe proveer de todos los implementos de bioseguridad, gel alcoholado, guantes, etc.



La construcción está paralizada por orden del Minsa, desde el 24 de marzo pasado, 11 días después de la declaratoria de emergencia nacional por parte del Ejecutivo. La prohibición ha sido prorrogada sucesivamente. Este viernes se conoció que fue extendida, de momento, hasta el 25 de agosto próximo.



El próximo lunes también pueden iniciar actividades los salones de belleza, las ONG’s, los comercios al detal y los distribuidores de automóviles.



Los comercios podrán vender solo vía electrónica y no podrán atender clientes en sus locales. La mercancía será entregada a domicilio o en el estacionamiento o entrada del local, que podrá habilitar en el exterior un “espacio provisional” para estas funciones.