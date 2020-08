Tormenta tropical Isaías bordea Florida, que ensaya su respuesta en la era covid

Por AFP



Isaías, que llegó a la costa de Florida degradado a tormenta tropical luego de haber azotado Bahamas como huracán de categoría 1, soplaba con vientos máximos sostenidos de 100 Km/hora y avanzaba lentamente hacia el norte a 13 Km/hora.



"No se esperan muchos cambios en su intensidad en los próximos días", indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.



Pero hasta el sábado existía la posibilidad de que llegara con fuerza de huracán. En cambio, aunque soplan fuertes vientos, llueve abundantemente y se esperan cortes de luz en la costa este, no hay expectativa de desastre mayor.



"Parece que estamos bien, aunque no declararemos 'misión cumplida' hasta que esta cosa se aleje", dijo el director de la oficina estatal de manejo de emergencias, Jared Moskowitz.



El episodio sirvió como un simulacro de cómo atender un desastre meteorológico mientras el estado intenta contener la pandemia, que campa fuera de control: cerca de uno de cada 44 floridanos ha dado positivo al coronavirus.



- Ensayando protocolos -



"Esto fue realmente un buen ensayo de los protocolos y procedimientos que hemos implementado en el estado de Florida para enfrentar la temporada de huracanes con la covid-19", dijo Moskowitz.



En caso de huracán, los pobladores costeros son llamados a desalojar. Los que no tienen adónde ir van a los refugios instalados en las canchas deportivas de las escuelas. Allí, decenas y a veces cientos de personas duermen en colchonetas sobre el piso hasta que pase la tormenta.



Este es un escenario de pesadilla en el nuevo mundo que ha impuesto el coronavirus.



Moskovitz explicó que, por ejemplo, se pusieron a disposición hoteles -prácticamente vacíos por la pandemia- para alojar a los evacuados que tienen el virus o podrían tenerlo.



Aunque la mayoría de los refugios permanecieron cerrados, también se ensayaron las medidas sanitarias y de distanciamiento social: se limitó su capacidad a 50 personas y se dispusieron los salones de clase -que antes eran zona prohibida- para aislar a los positivos del virus.



"Si viene un huracán de verdad, tenemos capacidad para 100.000 personas en nuestros refugios, con más espacio, y también ciertos lugares para personas que son positivas de covid-19", dijo el viernes el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez.



El domingo, Florida registró 7.104 nuevos casos de coronavirus, para totalizar 487.132 y 7.206 muertos. Con 21 millones de habitantes, es el estado con más infectados después de California, que tiene el doble de la población.

Fin de la alerta

A las 18H00 GMT, el centro desorganizado de Isaías estaba a 150 Km al sureste de Cabo Cañaveral y se espera que avance frente a las costas de Georgia y las Carolinas entre el lunes y martes antes de adentrarse en el Atlántico.



El presidente, Donald Trump, había declarado emergencia para Florida y algunos residentes tapiaron puertas y ventanas.



"Siempre hay que prepararse, por las dudas, porque nunca se sabe", dijo a la AFP Jason Woodall, de 44 años, mientras tapiaba la entrada de un comercio en Miami, donde apenas llovió.



Isaías atravesó el sábado como huracán de categoría 1 el archipiélago caribeño de Bahamas, donde dejó calles inundadas y algunos árboles y postes eléctricos caídos.



La oficina bahameña de manejo de emergencias dio esta mañana el "fin de la alerta" para todo el país.



Orson Nixon, del departamento de meteorología de Bahamas, dijo al canal local ZNS que había "algunas inundaciones en zonas bajas, pero nada grave en términos de marejadas".



Isaías golpeó el jueves Puerto Rico como tormenta tropical, dejando un reguero de árboles caídos y calles inundadas. El sábado se encontró el cadáver de una mujer en el interior de un vehículo que el agua había arrastrado.