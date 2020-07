'Hanna' toca tierra en Texas con vientos de 145 kilómetros por hora

Por Bloomberg



Hanna, el primer huracán del Atlántico en 2020, tocó tierra este sábado en la Isla del Padre, Texas, provocando marejadas ciclónicas "mortales", inundaciones y vientos que derriban árboles al sur de ese estado.



Poco antes de tocar tierra a unos 53 kilómetros al sur de Corpus Christi, los vientos de la tormenta habían alcanzado los 145 kilómetros por hora, advirtió el Centro Nacional de Huracanes en un aviso a las 17:00 horas. En ese momento, la pared del ojo de Hanna, con sus vientos más fuertes, ya estaba comenzando a rastrillar la costa.



Es probable que gran parte del daño del huracán de categoría 1 provenga de una marejada peligrosa e inundaciones por lluvias. Se han publicado videos de anegaciones y calles bloqueadas con escombros en Twitter. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 32 condados en el camino de Hanna.



Otras tres tormentas atlánticas con nombre han azotado a EU en 2020 hasta el momento, pero todas ellas eran de una fuerza inferior.



"Se espera que Hanna produzca fuertes lluvias en partes del sur de Texas y el noreste de México", adelantó Stacy Stewart, especialista senior en el Centro Nacional de Huracanes.

Suspenseful balloon release into Tropical Storm force winds here at NWS Corpus Christi! Gathering some data for Hurricane #Hanna #txwx #stxwx #HurricaneHanna pic.twitter.com/7gaVTYyRpx