Una mascarilla reduce el riesgo de COVID-19 en un 65%

Por Futurity.org



El distanciamiento social y el uso de una máscara evitan que se propague el COVID-19, pero también te protegen de contraerlo, explican dos expertos en un nuevo vídeo sobre la transmisión del coronavirus.



Una serie de nuevas investigaciones sobre el cubrimiento de la cara muestra que el riesgo de infección para quien la usa disminuye en un 65%, dice Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de la Universidad de California en Davis.



"En el tema de las máscaras, me gustaría volver a empezar, porque hemos aprendido mucho", dice Blumberg. "Hemos aprendido más gracias a la investigación y a la evidencia científica adicional. Lo que sabemos ahora es que las máscaras funcionan y son muy importantes."



Blumberg y William Ristenpart, un profesor de ingeniería química, aparecieron en un reciente livestream dedicado a explicar cómo se propaga el coronavirus y cómo prevenir su transmisión.



En sus comentarios y respuestas a las preguntas de los espectadores, Blumberg y Ristenpart señalaron repetidamente que la investigación sigue apoyando los métodos fundamentales para evitar la propagación de COVID-19: Usar máscaras, mantener la distancia social y mantener las interacciones sociales al aire libre siempre que sea posible.

Cómo funcionan las máscaras para detener la propagación de COVID-19

Hay dos métodos primarios de transmisión de coronavirus, explican Blumberg y Ristenpart.



El primero es a través de gotas que un portador expulsa, que son aproximadamente un tercio del tamaño de un cabello humano, pero aún así lo suficientemente grandes como para que podamos verlas. Las máscaras crean una barrera efectiva contra las gotitas.





"Todo el mundo debería llevar una máscara", dice Blumberg. "La gente que dice: 'No creo que las máscaras funcionen', está ignorando la evidencia científica. No es un sistema de creencias. Es como decir, 'No creo en la gravedad'.



"La gente que no usa una máscara aumenta el riesgo de transmisión a todo el mundo, no sólo a la gente con la que entra en contacto. Es toda la gente con la que esas personas tendrán contacto. Estás siendo un miembro irresponsable de la comunidad si no usas una máscara. Es como sumergirse dos veces en el guacamole. No estás siendo amable con los demás".



El segundo gran método de transmisión del coronavirus es a través de las partículas de aerosol que expulsamos cuando hablamos. Son aproximadamente una centésima parte del tamaño de un cabello humano y son más difíciles de defender. El distanciamiento social y permanecer al aire libre, donde hay más flujo de aire, son útiles, dicen Blumberg y Ristenpart.



"Los estudios en condiciones de laboratorio muestran que el virus se mantiene vivo en forma de aerosol con una vida media en la escala de horas. Persiste en el aire", dice Ristenpart. "Es por eso que uno quiere estar al aire libre para cualquier situación social si es posible. El buen flujo de aire dispersará el virus. Si está en el interior, piense en abrir las ventanas. Quieres tanto aire fresco como sea posible".



Por eso, dice, lugares como los bares son particularmente peligrosos para los aerosoles, además de la probabilidad de un distanciamiento mínimo. "Cuanto más alto hables, más aerosoles expiatorios expulsas", dice.

Otros indicadores de transmisión de coronavirus

¿Plexiglás y cubículos como protección? Los escudos de plexiglás en tiendas y restaurantes sólo ayudan un poco. Lo mismo ocurre con los cubículos de oficina. Pero después de un largo tiempo, la transmisión es posible desde los aerosoles si el flujo de aire no es bueno, dicen Blumberg y Ristenpart.





"La forma de pensar en eso es pensar en los olores", dice Ristenpart. "Si la persona al otro lado de un cubículo o plexiglás está usando perfume, eventualmente, lo olerá. Las partículas de aerosol son lo suficientemente pequeñas para viajar en el aire como los aromas. Por eso el flujo de aire es tan importante, junto con otras acciones como el uso de máscaras y el distanciamiento social". El tiempo de exposición importa: "Si pasas muy rápido por delante de alguien en una tienda de comestibles", dice Blumberg, "el riesgo de infectarse es muy bajo". Es realmente persistente y hablar lo que lo hace".



Ristenpart añade: "Es muy importante saber que sólo porque estés a 1,8 o 1,8 metros de distancia, si tienes una conversación prolongada, todavía hay un riesgo. Estos aerosoles pueden ser transportados por corrientes de aire débiles".



El contacto con la superficie es una amenaza menor: No existe una investigación precisa sobre la prevalencia de la transmisión por contacto con las manos.



"Por razones éticas, no podemos contaminar las manos de un grupo de personas, y luego hacer que se toquen la cara o la cara de otras personas", dice Ristenpart. "Pero rastrear las infecciones y seguir los eventos de transmisión muestra que las superficies o los contactos de manos no son un método primario".



Lo que lleva a los investigadores de nuevo a las gotas y partículas de aerosol como los principales métodos de transmisión.



"Sabemos por otros coronavirus que esta es principalmente una enfermedad de transmisión respiratoria", dice Blumberg. "Hay una posibilidad muy pequeña de transmisión a través de la comida o el correo o cosas así. Pero lavarse las manos siempre es bueno".



Los niños y COVID-19: Los niños son menos propensos a infectarse si se exponen, menos propensos a ser sintomáticos y menos propensos a tener un caso grave si se enferman, dice Blumberg.



"Parecen ser menos propensos a infectar a otros", dice. "Esto es diferente de otras infecciones como la gripe cuando son portadores. Esta parece ser una enfermedad mucho más adulta. Pero los niños todavía pueden enfermarse y pueden transmitirla a otros, así que es importante ser tan higiénicos con ellos como su desarrollo lo permita".



Las máscaras y el distanciamiento social son la clave

Ambos científicos dicen que la evidencia se ha vuelto aún más poderosa para el uso de máscaras y el distanciamiento social. Por ejemplo, las investigaciones muestran que alrededor del 30% de las infecciones son causadas por personas que no saben que tienen COVID-19 porque son asintomáticas o sus síntomas no han aparecido todavía.



"Así que no sabemos quién podría contagiarlas", dice Blumberg. "Sabemos que el distanciamiento social reduce el riesgo de transmitir el virus en un 90%, y el uso de máscaras disminuye el riesgo en un 65%.



"Llevar una máscara afecta a todo el mundo", dice. "Si te preocupas por tu familia o amigos, o si te preocupas por tu comunidad, usa una máscara."