La crisis por coronavirus podría desencadenar migraciones 'masivas'

Por AFP



"En muchos países observamos cada vez más los efectos secundarios de la pandemia sobre los medios de subsistencia y la situación alimentaria", explica Jagan Chapagain, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en una entrevista con la AFP.



Las medidas de confinamiento y los cierres de fronteras para detener el virus han destruido los medios de subsistencia de la población en muchos países y podrían llevar a millones de personas más a la pobreza.



"Oímos a algunas personas decir que tienen que elegir entre el virus y el hambre", comenta Jagan Chapagain. "Muchas personas que pierden sus medios de subsistencia pueden sentirse obligadas a moverse una vez que las fronteras comiencen a abrir".



"Por lo tanto, no hay que sorprenderse de ver un aumento masivo de la migración en los próximos meses y años", subraya.



Al pedir un apoyo internacional urgente para "aliviar esta desesperación", destaca que "más allá del imperativo moral, los argumentos económicos también entran en juego.



"El costo de cuidar a los migrantes durante el tránsito y cuando llegan al país de destino es mucho más alto que apoyar a las personas en sus medios de subsistencia, educación y necesidades de salud en su propio país", afirma.



- Migrar por la vacuna -



Jagan Chapagain, jefe de la FICR desde febrero, teme también que las desigualdades en materia de salud frente a la pandemia obliguen a emigrar a más personas.



"La gente podría sentir que tienen mejores posibilidades de sobrevivir del otro lado del mar", dice, agregando que otro factor importante de esos desplazamientos sería "la disponibilidad de vacunas".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja para lograr un "acceso universal, rápido y equitativo" a las futuras vacunas contra el coronavirus.



Pero algunos países se han embarcado en una verdadera carrera por las vacunas, como Estados Unidos, que pidió por adelantado millones de dosis.



"Si la gente ve que la vacuna, por ejemplo, está disponible en Europa, pero no en África, ¿qué va a pasar? Querrán ir a un lugar donde las vacunas estén disponibles", explica el nepalés.



La investigación avanza, con cerca de 200 proyectos de vacunas en desarrollo, de los cuales unos veinte alcanzaron la fase clínica, es decir, son probadas en humanos.



Pero aunque algunos esperan que este año se pueda encontrar una vacuna segura y eficaz, se necesitará mucho más tiempo para producir suficientes dosis para toda la humanidad.



Chapagain ha condenado recientemente los esfuerzos realizados por algunos países para garantizar que su población sea la primera vacunada.



Además, destacó que "el virus cruza las fronteras", y que vacunar solo a la población de un país sin vacunar a la de los demás al mismo tiempo "no tiene ningún sentido".