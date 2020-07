Liberan a exprimera dama de Honduras, acusada de corrupción

Por AFP



La esposa del expresidente Porfirio Lobo, que dirigió el país entre 2010 y 2014, salió de la cárcel de mujeres de Támara, 20 km al norte de la capital, donde estaba presa desde que fue capturada en su residencia el 28 de febrero del 2018.



Bonilla fue acusada originalmente por la fiscalía de violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, por el supuesto desvío de 12 millones de lempiras (unos US$500.000) de fondos públicos del despacho de la primera dama a cuentas personales.



La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia el pasado 4 de diciembre porque dice que "ella no es funcionaria, ni lavó activos", explicó Deisy Banegas, la apoderada legal de Bonilla.



Los cinco jueces de la Sala resolvieron por unanimidad revocar "la medida de prisión preventiva" dictada contra Bonilla, anota el documento del fallo.



El Poder Judicial debe nombrar ahora otro tribunal para que comience de nuevo el juicio, indicó Banegas.



El 5 de septiembre del 2019, la ex primera dama, de 53 años, había sido sentenciada a 58 años de cárcel por los delitos de "apropiación indebida de fondos públicos" y "fraude", aunque la fiscalía del Ministerio Público la había acusado también de "lavado de activos".



Según Banegas, la Sala de lo Penal concluyó que la fiscalía no había podido probar el desvío de los fondos porque cuando Bonilla entregó el cargo, el 27 de enero del 2014, liquidó siete millones de lempiras y entregó la liquidación a la casa presidencial, junto a los otros cinco millones.



Los fondos fueron donados por el gobierno de Taiwán para proyectos sociales.