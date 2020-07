Bank of America revisa a la baja su estimación para Panamá

Por La Prensa (Panamá)



Bank of America revisó a la baja su proyección para la economía panameña este año. El banco estadounidense prevé que el producto interno bruto (PIB) se contraerá un 10%, una caída mucho más profunda que el 4% previsto anteriormente.



La revisión es consecuencia de la fuerte caída que se espera para el segundo trimestre, en el que muchas actividades han estado paralizadas, y a la extensión del confinamiento en el intento de contener la propagación del nuevo coronavirus.



Con la contracción de la economía también empeorarán indicadores como el déficit fiscal del sector público no financiero hasta un 7,6% del PIB, mientras que la relación entre la deuda y el PIB se ubicaría en un 57,8%, un salto considerable desde el 46.4% de 2019.



El reporte señala que este año será difícil para Panamá, al igual que para el resto de países del mundo. Y destaca que el país tiene mejores perspectivas para salir de la crisis que la gran mayoría de países de América Latina, con unas estimaciones de crecimiento positivas para los próximos años (5.5% para 2021) y un nivel de deuda que, a pesar del aumento, "se mantendrá a niveles moderados si se compara con otros mercados emergentes".



El banco señala que “el Gobierno se movió rápido para cubrir sus necesidades de financiamiento”, algo que no hicieron otros países de la región. Aunque podría suceder una rebaja en la calificación de riesgo en los próximos doce meses, el país mantendría el grado de inversión, apoyado por una mayor diversificación de la economía, políticas de mercado y una gobernabilidad estable.



Al ser “la economía más abierta al comercio en la región”, el país podrá favorecerse de un repunte en el comercio mundial. Además, la economía también se beneficiará de una mayor diversificación desde la entrada en operaciones de la mina de cobre en Colón, una actividad que ya generó el año pasado un aporte de un punto porcentual en el crecimiento del PIB. “Vemos esta diversificación en la matriz de producción del país como algo positivo, incluso siendo en el sector de las materias primas”.