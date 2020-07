China promete represalias contra EE.UU. por orden de cierre de consulado en Houston

Por Bloomberg

El Gobierno de Estados Unidos ordenó abruptamente a China que cerrara su consulado en Houston, Texas, en una “escalada de tensiones sin precedentes”, dijo este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una nueva señal del deterioro de los lazos entre las mayores economías del mundo.



China dijo que la medida fue iniciada unilateralmente por EEUU y que Beijing “reaccionaría con respuestas firmes” si no se “revoca esta decisión errónea”.



El país asiático acusó a Estados Unidos de acosar al personal diplomático e intimidar a los estudiantes chinos, de confiscar dispositivos eléctricos personales y detenerlos sin un motivo. Las misiones y personal diplomáticos chinos también recibieron recientemente amenazas de bomba y de muerte, agregó.



"China condena enérgicamente una medida tan indignante e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. Instamos a Estados Unidos a rectificar inmediatamente su decisión errónea. De lo contrario, China tomará medidas legítimas y necesarias", apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Estados Unidos dio a China 72 horas para cerrar su consulado en Houston, según Hu Xijin, redactor del periódico Global Times del Partido Comunista.



La policía y los bomberos de Houston acudieron al consulado después de recibir informaciones de testigos de que se estaban quemando papeles del edificio en contenedores abiertos, según informaron del Houston Chronicle y dos cadenas de televisión locales, que citaron a la policía local.



En vídeos publicados en internet por los medios de comunicación locales, se podían ver llamas en varios contenedores, y columnas de humo. Las cadenas televisión KPRC y KHOU informaron que los bomberos no pudieron entrar en el complejo, y KHOU informó que los incendios se extinguieron más tarde. No se informó que hubiese heridos, según el periódico Chronicle.



Chronicle y ambas cadenas informaron por separado que el consulado sería desalojado el viernes a las 16:00 horas, tiempo local. Todos citaron fuentes anónimas.



El Departamento de Estado de EEUU confirmó después la decisión. La dependencia afirmó, en un comunicado, que había ordenado el cierre del consulado "para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses".



Agregó que los acuerdos internacionales requieren que los diplomáticos respetaran las leyes y regulaciones de la nación anfitriona y no interfirieran en sus asuntos internos.