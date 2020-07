Un asteroide 'potencialmente peligroso' pasará cerca de la Tierra este viernes

Por El Financiero (México)



La NASA dio a conocer que un asteroide se aproximará a una distancia relativamente cercana a la Tierra el próximo 24 de julio.



De acuerdo con su plataforma NEO Earth Close Approaches, el asteroide 2020 ND mide 150 metros aproximadamente, el cual es más grande que el London Eye, la atracción de mayor altura de Europa, que mide 135 metros y un diámetro de 120 metros.



El 2020 ND está a cerca de 5 millones 570 mil kilómetros de la Tierra, de acuerdo con la NASA.



Este asteroide está clasificado como un Apolo (NEO, PHA). En términos de elementos orbitales, los NEO son asteroides y cometas con una distancia del perihelio (q) inferior a 1.3 au (unidad astronómica de medida). Los asteroides cercanos a la tierra (NEA) se dividen en grupos, entre ellos el Apolo, según la distancia del perihelio (q).



Es también un asteroide potencialmente peligroso (PHA), por sus siglas en inglés, según explica la NASA. Esto se define con base en parámetros que miden el potencial del asteroide para hacer acercamientos amenazantes a la Tierra.



El centro de la institución detalla que todos los asteroides considerados PHA tienen una distancia mínima de intersección de la órbita terrestre (MOID), por sus siglas en inglés) de 0.05 au o menos, y una magnitud absoluta (H) de 22.0 o menos. En este caso, el asteroide 2020 ND tiene una MOID de 0.03 au, así como una magnitud absoluta (H) de 21.838.



Si quieres verlo, la NASA cuenta con una plataforma llamada Solar System Dynamics (Dinámicas del Sistema Solar en español), en el cual podrás ver la trayectoria del asteroide.



De acuerdo con la plataforma de vigilancia de asteroides, también pasarán cuatro objetos más los días 21, 22 y 23 de julio.



El 2002 BF25 mide 120 metros aproximadamente, y pasará a 3 millones 610 kilómetros de la Tierra.



Los otros tres son más pequeños, de 16, 41 y 61 metros respectivamente.