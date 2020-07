Hackeo en Twitter: Cómo los ciberdelincuentes accedieron a las cuentas de múltiples personalidades sin tocarlas

Por Bloomberg



Twitter dijo que las contraseñas de los usuarios no fueron robadas el miércoles en un ataque digital generalizado, a pesar de que los piratas informáticos pudieron enviar tuits desde varias cuentas de alto perfil.



“No tenemos evidencia de que los atacantes accedieran a las contraseñas”, dijo Twitter en una actualización el jueves. “Actualmente, no creemos que sea necesario restablecer su contraseña”.



Algunas personas que cambiaron sus contraseñas en los últimos 30 días aún pueden tener bloqueado el acceso a sus cuentas, dijo la compañía, pero eso no significa que esas cuentas hayan sido comprometidas.



El hackeo del miércoles afectó a algunas de las personas más reconocidas del mundo, incluido el candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente Barack Obama y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Los que obtuvieron acceso a las cuentas las usaron para promover una estafa de bitcoin, enviando tuits en los que pedían a las personas dinero a cambio de un pago mayor.



Twitter dijo que el hackeo fue parte de un “ataque coordinado de ingeniería social” dirigido a empleados de Twitter. Le otorgó a los piratas informáticos acceso a algunos de los sistemas internos de la compañía, y luego a cuentas de usuario de alto perfil, detalló la firma.



Eso obligó a Twitter a detener temporalmente las cuentas verificadas para que no enviaran ningún tuit.



Twitter dijo que tomaría “medidas significativas para limitar el acceso a los sistemas y herramientas internas mientras nuestra investigación está en curso”.



Twitter todavía está investigando cómo se llevó a cabo el ataque y no ha revelado si alguna otra información relacionada con las cuentas, como mensajes privados, se vio comprometida.



Los políticos estadounidenses pidieron rápidamente a Twitter que compartiera más información. El FBI también está investigando el hackeo.