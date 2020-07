Europa investiga el 'internet de las cosas' y apunta a Siri y Alexa

Por Bloomberg



Asistentes de voz como Siri de Apple Inc.y Alexa de Amazon.com Inc. se enfrentan al escrutinio a medida que los reguladores de la Unión Europea abrieron una amplia investigación antimonopolio sobre cómo las empresas de tecnología utilizan los datos para obtener un control estricto sobre los mercados en crecimiento.



Los reguladores ya ven señales de que los gigantes tecnológicos podrían estar restringiendo el acceso a los datos o haciendo productos que no funcionan bien con otros, dijo la Comisión Europea el jueves en un comunicado sobre la investigación del llamado internet de las cosas.



Los asistentes de voz suelen estar en el centro de los dispositivos domésticos, indicó la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, en una conferencia de prensa en Bruselas, donde también se refirió a los rastreadores de actividad física. Vestager está llevando a cabo otra investigación sobre la adquisición de Google del asistente de datos de salud Fitbit.



"El acceso a grandes cantidades de datos de los usuarios parece ser la clave del éxito en este sector, por lo que debemos asegurarnos de que los actores del mercado no estén utilizando su control sobre dichos datos para distorsionar la competencia o cerrar estos mercados a sus competidores", dijo Vestager.



Una investigación sectorial puede recopilar datos de miles de empresas, lo que permite a la Unión Europea identificar problemas particulares y generar nuevas investigaciones. Una investigación sobre las prácticas de ventas de Amazon surgió de una investigación anterior sobre el comercio electrónico. El tratamiento de Apple del servicio de transmisión de música Spotify ya es el foco de una investigación que la Unión Europea abrió el mes pasado.



Se le ha pedido a la Unión Europea que investigue datos de automóviles y que evalúe las quejas sobre las licencias de patentes de tecnología para fabricantes de automóviles.



Vestager dijo el jueves temprano que la digitalización entre empresas atrajo el interés "porque aquí vemos un potencial de que el valor de ese mercado se duplique dentro de este mandato de la comisión" hasta 2024. Es un área "donde Europa tiene muchos activos, mucha tecnología", dijo en un evento en línea.