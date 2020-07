Guatemala: Más empresas toman la decisión de recortar personal por pandemia

Por Prensa Libre

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) lleva a cabo una encuesta empresarial sobre el impacto del covid-19 en el empleo y, según datos preliminares, queda en evidencia que la fuerza laboral en las empresas consultadas se redujo en, al menos, 16,6%, y que aproximadamente el 20% de estas compañías declaró que tendrá que prescindir de personal en el segundo semestre de este año.

No solo la cantidad del empleo, sino la calidad del mismo, se está viendo afectada por las medidas de confinamiento: la mitad de las empresas ha tenido que reducir las jornadas de trabajo y una cuarta parte ha optado por turnos, entre otras medidas que han afectado el ingreso de los trabajadores, comentó Kelvin Aguilar, director de Empleo del Mintrab.

El objetivo de la encuesta que prepara el Mintrab es determinar el impacto que ha tenido en la fuerza laboral de Guatemala el estado de Calamidad Pública derivado de la pandemia y anticipar la dinámica del empleo en el país para el segundo semestre del 2020, a fin de diseñar líneas de acción que propicien una efectiva reactivación laboral en beneficio del sector productivo y la población en general.

La encuesta es desarrollada a nivel nacional por medio de los gestores y técnicos de la Red Nacional de Servicios Públicos de Empleo, y los resultados estarán disponibles este mes, informó Aguilar.

La encuesta mide el impacto en términos de volumen de mano de obra: suspensiones, contrataciones y despidos de los últimos tres meses; y, además, realiza una prospección laboral para el segundo semestre del año, también en términos de contrataciones y despidos previstos en actividades económicas y ocupaciones específicas.

Despidos en pandemia

Según datos de la Inspección General de Trabajo (IGT) del Mintrab, al 22 de junio recibieron 4. 191 denuncias por despidos injustificados.

La IGT, de acuerdo con su personal que está reducido en estos momentos, planifica 10 verificaciones diarias, luego de clasificar las denuncias, porque cuando en una empresa se produce, por ejemplo, un despido masivo, es común que la mayoría de los empleados presenten una denuncia y entonces, previo a realizar la verificación, se clasifican y se visitan las empresas.

Medidas de mitigación

En opinión de Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), evaluar el impacto de la pandemia en el empleo y anticiparse con medidas de política pública es crucial para mitigar los impactos en el corto y mediano plazo.

Estos instrumentos, junto a otros indicadores disponibles, deben ser la guía para los tomadores de decisión en materia de política pública, empresarial y la sociedad en general.

Según el Banguat, la economía nacional podría contraerse entre -1.5% y -2.5% en el 2020, derivado del covid-19. Anualmente, se generan de 20 mil a 30 mil plazas formales en el país, y de acuerdo con los datos del IGSS, de enero a mayo del presente año se registró una caída del 5% de los cotizantes. Por lo que se anticipa que para el 2020 las pérdidas de plazas de trabajo formal podrían oscilar entre 10% y 20% menos, indicó Galán.

Estos datos guían a los tomadores de decisiones. En el caso de las empresas, la pandemia ha afectado la liquidez, impactando directamente en el pago de planillas y, por consiguiente, la pérdida de plazas de trabajo, resaltó la profesional.

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), las acciones del Mintrab no son suficientes para la crisis que afronta el país en términos económicos. “Mientras no se reactive una agenda donde el Mintrab y el Ministerio de Economía puedan liderar un movimiento político de iniciativas de ley en el Congreso de la República, los esfuerzos no son suficientes para la magnitud del problema”, comentó.

Es uno de los temas que se presentó el 8 de julio pasado en Junta Monetaria, donde se evidenció que la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial, la de Leasing, y la Tasa de Interés Preferencial para la Vivienda son las que podrán generar un impulso económico, generación de empleo y atracción de inversión, pero mientras no ocurra, los resultados serán pocos, enfatizó Zapata.

Fundesa proyectó que se perderán un millón 500 mil empleos, tanto en la actividad formal e informal, basados en un análisis en ventas, y según sus directivos el Mintrab debe exigir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) publicar las cifras de afiliación mensual.

“Por ejemplo, hasta el 9 de julio publicaron las cifras de afiliación del 2019, si el reporte fuera mensual se podría analizar el impacto de una manera más rápida para tomar acciones rápidas.

“La junta directiva del IGSS debe acelerar la publicación de la afiliación porque es la única manera de medir el impacto en el empleo, las encuestas pueden ayudar, pero solo es una muestra significativa”, resaltó Zapata.