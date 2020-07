¿El coronavirus se propaga por el aire? 239 científicos advierten que sí en una carta dirigida a la OMS

Por El Financiero (México)



Un total de 239 científicos en 32 países publicaron una carta abierta dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que sostienen que el nuevo coronavirus -causante de la enfermedad COVID-19-se propaga por el aire, según reporta una nota del diario estadounidense The New York Times.



Los científicos presentaron una evidencia según la cual las partículas más pequeñas del virus pueden infectar a las personas al viajar por aire. Por lo que están pidiendo a la OMS, que ha dicho que el coronavirus se transmite principalmente por grandes gotas expulsadas por personas contagiadas, que revise sus recomendaciones. Los investigadores planean publicar su carta en una revista científica esta semana.



En su última actualización sobre el coronavirus, fechada el 29 de junio, la OMS sostiene que dicha transmisión del virus en el aire es posible solo después de procedimientos médicos que producen aerosoles o gotas de menos de 5 micras. (Un micrón es igual a una millonésima parte de un metro).



Sin embargo, de acuerdo con estos científicos, ya sea que lo transporten en el aire grandes gotas que se elevan por el aire después de un estornudo o por gotas exhaladas mucho más pequeñas que pueden deslizarse a lo largo de una habitación, el coronavirus se transmite por el aire y puede infectar a las personas cuando se inhala.



Si la transmisión aérea es un factor significativo en la pandemia -señala la nota firmada por Apoorva Mandavilli-, las consecuencias para la contención serán significativas, pues querría decir que el virus permanece en el aire incluso en lugares cerrados, infectando a los que están cerca. Es posible que se necesiten cubrebocas en interiores, incluso en entornos socialmente distantes.



La doctora Benedetta Allegranzi, líder técnico en el control de infecciones de la OMS, citada en la nota del diario estadounidense, dijo que la evidencia de la propagación del virus por aire no era convincente.



"Especialmente en los últimos meses, hemos estado afirmando varias veces que consideramos que la transmisión aérea es posible, pero ciertamente no está respaldada por evidencia sólida o incluso clara", dijo. "Hay un fuerte debate sobre esto".