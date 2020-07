Panamá: Prohíben salir a Martinelli y Varela

Por AP



Ambos exgobernantes fueron citados a rendir declaración el mismo día y a la misma hora: Martinelli lo hizo en la fiscalía contra el crimen organizado y Varela en la fiscalía anticorrupción. Tras las indagatorias a los dos se les decretaron medidas cautelares similares.



En el caso de Martinelli, el Ministerio Público dijo en un breve comunicado que se le ordenó un “reporte los (días) 15 de cada mes e impedimento de salida del país por blanqueo de capitales”. Sobre Varela dijo que se le impuso “impedimento de salida del país y reporte los 30 de cada mes”. Martinelli es un magnate de los supermercados que gobernó entre 2009 y 2014 y no es la primera vez que se enfrenta a los tribunales tras dejar el poder; en 2019 fue absuelto de una acusación por espionaje político. Ahora se le investiga por presunto desvío de dinero público para la compra de una editorial. Esta es la primera vez que es llamado a comparecer en dicha pesquisa.



Al salir de la fiscalía, Martinelli confirmó a periodistas las medidas cautelares que se le habían impuesto y expresó su desacuerdo y enojo con la investigación. Dijo que se trata de una persecución política que “no tiene cuándo terminar”.



“Es un caso donde nunca me habían mencionado; no tiene ningún fundamento, ninguna razón. Me quieren involucrar porque me quieren anular. Este país no funciona porque la ley no funciona”, sostuvo el exgobernante.



Por su parte, Varela (2014-2019) fue llamado a declarar —en otra investigación— en la fiscalía anticorrupción por un caso vinculado a una donación de fondos para su campaña electoral de 2009 por parte de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de sobornos en varios países de Latinoamérica.



La donación fue hecha al partido político de Varela para la campaña electoral cuando ganó la vicepresidencia, precisamente como parte de la fórmula que llevó a Martinelli al poder.