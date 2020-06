Presidente de México dice que en julio se detendrá la pérdida de empleos por COVID-19

Por AFP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó este domingo que en julio se detendrá la pérdida de empleos formales en el país, derivada de la crisis económica por la pandemia del nuevo coronavirus.

Puede leer: El PIB de Estados Unidos no se recuperará hasta finales de 2021

"Me indican los datos que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos en la economía formal (...) al menos se van a mantener", dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales.

López Obrador precisó que los datos preliminares apuntan a una "pérdida de 70.000 empleos formales en junio", casi la mitad de los 130.000 que pronosticó hace unos días.

En mayo, la destrucción de empleos formales había llegado a 344.526, de acuerdo con cifras oficiales.

En abril, cerca de 12 millones de mexicanos dejaron de trabajar temporalmente, tomando en cuenta puestos formales y estimaciones sobre ocupaciones informales referidas al primer mes de la cuarentena dictada por las autoridades sanitarias, según los últimos datos del instituto de estadísticas (INEGI).

Aunque el gobierno mexicano no ordenó un confinamiento obligatorio para prevenir la propagación de la COVID-19, estableció medidas de aislamiento y suspensión de actividades no esenciales desde el 23 de marzo.

El mandatario izquierdista confió en que se cumplirá su pronóstico de recuperación económica apoyado, en parte, por el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC, que entrará en vigor el próximo miércoles.

Este nuevo acuerdo reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que reguló el comercio regional desde 1994, pero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró adverso a los intereses de ese país.

El impacto del nuevo coronavirus ha ensombrecido el panorama de la economía mexicana, la segunda en América Latina después de Brasil, que podría registrar este año su peor contracción en décadas.

En abril, la actividad industrial sufrió una caída histórica del 26% en su comparativo anual y el Banco de México (central) estima que el PIB podría caer hasta 8,8% en 2020.

México, con 127 millones de habitantes, registró hasta este sábado 212.802 casos positivos de coronavirus y 26.381 defunciones, según el balance oficial.