El sismo de este martes es el mayor en México y el mundo en lo que va de 2020

Por Expansión



El sismo de 7.5 registrado la mañana de este martes en las costas de Oaxaca, y percibido en otros 11 estados, es el de mayor magnitud en México y el mundo en lo que va de este año. Lo anterior fue informado por la experta Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), quien a través de una conferencia virtual recordó los tres sismos más devastadores en la historia reciente de México: el de 1932 en las costas de Jalisco y Colima, el de 1985 con epicentro en la costa de Michoacán y el de 2017 con epicentro en Morelos.



Aunque el temblor de este martes no dejó tantos daños como los anteriores —hasta ahora se reporta el fallecimiento de dos personas—, Pérez señaló que para el país es el de mayor magnitud en lo que va de 2020 y el segundo desde 2017. El del 19 de septiembre de 2017 fue de 7.1. La experta subrayó que, por su ubicación geográfica, México debe mantenerse alerta ante cualquier sismo. Además, recordó que es imposible predecir estos fenómenos.



"Como con cualquier otro sismo en nuestro país, no debemos bajar la guardia (...) Los sismos no se pueden predecir, ni la magnitud ni cuándo ni dónde ocurrirán (...) Todos los estados de la costa del Pacífico y del centro y sur de México debemos estar siempre preparados", dijo.



Asimismo, agregó que el número de réplicas de este sismo aún es incierto, pues en algunas ocasiones se pueden tener hasta 3,000 en un año.