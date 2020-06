Costa Rica: Alcohol en gel contará con norma para garantizarle calidad al consumidor

Por estrategiaynegocios.net



En el marco de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado la importancia del lavado de manos como una medida de salud pública para prevenir y reducir la propagación del virus, sin embargo, el uso del alcohol en gel, con contenidos superiores o iguales al 60% de alcohol, se considera como una medida alternativa en aquellos lugares donde las circunstancias no lo permiten.



En este sentido, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), a solicitud del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), desarrolló la norma INTE Q183:2020. Alcohol en gel. Requisitos, con el objetivo de establecer los requerimientos mínimos de calidad en este producto para brindar seguridad antiséptica.



“Esta norma formará parte del reglamento técnico que entrará en vigencia próximamente, ya que en inspecciones realizadas, se ha constatado que muchos de los productos que se encuentran en el mercado, no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y además de un engaño al consumidor, puede poner en riesgo la salud de las personas al creer que están utilizando un producto que le da seguridad antiséptica, cuando no es así. El trabajo realizado por INTECO y el Organismo de Reglamentación Técnica (ORT), para crear la norma y el reglamento técnico respectivamente, demuestra como el Sistema Nacional para la Calidad brinda confianza al fomentar la calidad en la producción y comercialización de bienes, así como la búsqueda del bienestar de la sociedad”, expresó Victoria Hernández, ministra de Economía.



Para su creación se tomaron como base documentos de diferentes países, pero entre los más importantes de referenciar, se encuentran las recomendaciones que da la OMS. En el proceso participaron más de 40 expertos de 28 organizaciones distintas, entre ellas: fabricantes, el Instituto Tecnológico y la Universidad de Costa Rica (ITCR), laboratorios, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).



“Esta norma establece los requisitos del producto, el envasado y etiquetado del alcohol en gel antiséptico para manos, es una herramienta para los productores al establecer claridad de los lineamientos mínimos que deben de cumplir y para el consumidor, para que tengan total seguridad de que el producto adquirido cumplirá su propósito”, explica Alexandra Rodríguez, Directora de Normalización de INTECO.