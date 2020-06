COVID-19: Costa Rica establece nuevas medidas sanitarias desde el lunes

Por CRHoy.com



Estas medidas forman parte de la fase 3 de reactivación del país, luego de casi 3 meses desde que se registró el primer caso en Costa Rica. Las medidas regirán hasta el 19 de junio.



Entre los cambios más importantes es que se permitirá el funcionamiento de restaurantes, sodas y cafeterías, plazas de comidas, gimnasios y escuelas de natación con un aforo de 50% durante los fines de semana.



Asimismo, se le dio visto bueno al funcionamiento de hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento con un aforo de 50% de lunes a domingo. En cuanto a la restricción vehicular, las autoridades detallaron que no sufrirá cambios.

- Restricción diurna: Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.



No circulan:



Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0



Los fines de semana la restricción diurna se realiza entre las 5 a.m. a 7 p.m. Sábados pueden circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos le corresponde a la placa par. Se mantiene excepción de restricción vehicular a hoteles habilitados por el Ministerio de Salud, con el comprobante o reservación respectiva.

Restricción vehicular nocturna



Lunes a viernes de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. restricción total, salvo lista de excepciones.

Sábado y domingo de 7:00 pm a 5:00 a.m. restricción total, salvo lista de excepciones.

Locales comerciales



Se habilita el funcionamiento de hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento con un aforo de 50% de lunes a domingo.

Los fines de semana, se habilita el funcionamiento de restaurantes, sodas y cafeterías, plazas de comidas, gimnasios y escuelas de natación con un aforo de 50%.

Las salas de eventos podrán funcionar exclusivamente para actividades de máximo 30 personas (incluye organizadores, invitados y personal requerido). Se deben acatar las medidas de separación de asientos de mínimo 1.8 metros, respetando las burbujas sociales y con listas de asistentes con número de cédula y número de contacto, sujetas al horario de restricción vehicular.

Museos y las academias de artes sin contacto podrán funcionar de lunes a viernes de 5:00 a.m. a las 10:00 p.m., y un aforo de 50%.

Se habilita el transporte especial de turismo con restricciones y medidas especiales establecidas por el Consejo de Transporte Público.



Cierre total



No se habilitará el acceso a parques públicos en esta fase.

Se mantiene cierre de concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos, bares, discotecas, casinos y actividades de azar, Teatro Nacional y Teatro Melico Salazar, turnos y ferias comunitarias, así como parques de diversiones y similares.

Las medidas migratorias se prorrogan hasta el 30 de junio de 2020.