Trump transmite nueva teoría conspirativa y afectado reclama a Twitter

Por AFP



El viudo de una mujer en el centro de una teoría de conspiración difundida por Donald Trump en su cuenta de Twitter llamó al jefe de la red social a intervenir para eliminar los mensajes del presidente estadounidense en su cuenta, aunque sin resultados por el momento.

Puede leer: 8 empresarios nos dicen cómo mantienen el negocio a flote



Los mensajes de Trump fueron dirigidos contra Joe Scarborough, presentador de la cadena MSNBC, un expolítico que era amigo del presidente antes de criticarlo abiertamente en una transmisión al aire.



El asunto evocado por el presidente se remonta a julio de 2001 cuando Lori Klausutis, una asistente parlamentaria que trabajaba para Scarborough, entonces congresista republicano, sufrió una caída fatal en una oficina.



Y la existencia de la carta a Twitter enviada por Timothy Klausutis, viudo de la mujer, fue revelada este martes, aunque data de la semana pasada.



La autopsia de la mujer, que tenía 28 años, concluyó que se derrumbó después de sufrir un ataque al corazón, cayó contra la esquina de un escritorio y se fracturó la cabeza.



Scarborough, quien anunció su renuncia en mayo de 2001 pero no abandonó el Congreso hasta septiembre, luego hizo una carrera en los medios y ahora es conductor del Morning Joe, donde critica regularmente a Trump, que en noviembre buscará ser reelegido para un segundo mandato.



Desde entonces, varios sitios web y blogs han mantenido la teoría de tono conspiratorio de que Lori Klausutis fue asesinada, aunque sin exhibir evidencia tangible que lo respalde.



El domingo, como lo había hecho en varias ocasiones desde 2017, Trump la retomó. "¿Creo que hay mucho más que decir sobre esta historia? ¿Una aventura?", tuiteó el presidente de Estados Unidos.



Entonces, el viudo escribió al presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, pidiéndole que interviniera ante los comentarios: "Por favor, eliminen estos tuits" de Trump, reclamó en la carta difundida por varios medios estadounidenses. "Mi esposa merece algo mejor que eso", subrayó.



"Le pido que intervenga porque el Presidente de Estados Unidos se ha apropiado de algo que no le pertenece: el recuerdo de mi esposa desaparecida, y lo deformó simplemente por cálculos políticos", expresó.



"Lamentamos profundamente el dolor que causaron a la familia las declaraciones y la atención que recibieron", dijo un portavoz de Twitter a AFP.



Hasta el martes la red no había reaccionado públicamente a la solicitud del viudo ni suprimido los tuits de Trump.