Costa Rica: Proponen nuevo reglamento para dinamizar sector energético

Para impulsar el sector y agilizar el proceso, el Ministerio de Ambiente y Energía ha propuesto una nueva regulación, la cual ha enviado a consulta pública. Para la Cámara Costarricense de Generación Distribuida, es un paso -firme y decidido- que procura que el país cuente con un reglamento de Generación Distribuida con menos pesos y barreras regulatorias al existente.

“La propuesta de Reglamento presenta un cambio significativo. No sólo porque elimina las barreras que han limitado todos estos años la producción de energía solar en los hogares de los costarricenses; sino porque incorpora figuras regulatorias de países avanzados en materia de Generación Distribuida y el Autoconsumo con gran éxito. Adicionalmente, en momentos en que la pandemia del Covid-19 ha generado una recesión económica, el impulso a las energías renovables constituye un catalizador propicio para la reactivación económica de los países -y Costa Rica no es la excepción-. Particularmente, celebramos los esfuerzos que está impulsando el Ministerio de Ambiente y Energía como rector sectorial, entendiendo que la transformación y transición energética no es el futuro, sino que es el presente y llegó para quedarse” indicó William Villalobos, Asesor legal de la Cámara.

Estos cambios, permitirán una mayor producción de energía solar mediante paneles fotolvoltaicos; lo cual denota, una real congruencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los acuerdos de la Cumbre de París sobre Cambio Climático (COP21) y el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.

La propuesta constituye un instrumento regulatorio necesario para el sector; y, resulta armónica con los objetivos de una transición energética: i) Digital, ii) Descentralizada, iii) Descarbonizada; iv) Democratizada.

Algunos aspectos importantes para destacar:

Generación Distribuida produce ahorros

Es un mito que existe con respecto a los aumentos en la tarifa de electricidad, porque la generación distribuida produce ahorros para el que instala un equipo de pequeña escala de producción de energía, como también para la persona que no tiene este equipo, ya que evita que las empresas distribuidoras de energía tengan que construir infraestructuras de generación centralizadas.

Por lo que, beneficia al que instala paneles y genera un ahorro para todo el país, puesto, que la Administración Pública no tiene que desembolsar grandes cantidades de dinero para construcción de generadores de energía con las dificultades de ejecución y planificación presupuestaria que implican.

Otro aspecto es que la Generación Distribuida por Autoconsumo no produce nuevos costos que tengan que ser asumidos por los abonados de las empresas de distribución, cuando una persona quiere instalar paneles solares, es únicamente este individuo el que tiene que pagar todos los estudios que se deben de realizar para la instalación del sistema de generación de energía y hasta la actualidad se han pagado todos los trámites que exigen las diferentes distribuidoras, como por ejemplo la disponibilidad de red esto con el fin que no se cargue a la tarifa de todos.

“Si existen algunos costos que no se están cubriendo como arranque en negro, regulación de frecuencia, y otros servicios auxiliares, pero es una situación de falta de regulación por parte de las Autoridades, ya que, no sólo no están siendo pagados por los Generadores Distribuidos, sino también por las Empresas De Distribución de Energía” acotó Villalobos.

Funcionamiento más flexible

La Generación distribuida permite que no se tenga que generar con combustibles fósiles (instalaciones térmicas con hidrocarburos) para producción de energía cuando la demanda es alta y existe poca generación de electricidad.

Permite un funcionamiento más flexible del sistema eléctrico, especialmente si se contempla un futuro con una multitud de microrredes inteligentes enlazables entre sí, trabajando de forma coordinada, como una evolución de la Smart grid.

Es posible utilizar medición virtual en la generación distribuida

La generación de la energía que produce el sistema de Generación Distribuida en un punto "X" es exclusivamente para el autoconsumo de la misma persona que la genera solo que este se da en un punto "Y".

Definitivamente, el dictamen de la Procuraduría General de la República es claro en señalar que solamente la Generación Distribuida en modalidad Medición Neta Completa con Venta de Excedentes es servicio público y sí requiere concesión.

La Industria Fotolvotaica en Costa Rica representa una capacidad instalada país a la fecha de 50 Megavatios. Existen en la actualidad poco más de 2,000 instalaciones ya operando en el país con una inversión superior a los US$55 millones. Este nuevo reglamento -sin duda- dinamizará más al sector energético, lo cual se traduce en beneficios para el consumidor costarricense y en una opción eficaz en pro de la urgente y necesaria reactivación económica.