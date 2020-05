Trump prohíbe la entrada a EEUU de extranjeros que hayan estado en Brasil

Por AFP/Europa Press



La prohibición afecta a los viajeros no estadounidenses que hayan estado en el gigante sudamericano 14 días antes de solicitar la entrada en el país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.



"La acción de hoy ayudará a garantizar que los ciudadanos extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país", dijo en un comunicado.



Con cerca de 22.000 muertes y más de 350.000 casos de coronavirus, Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia por número de contagios, solo por detrás de Estados Unidos.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un aliado político del mandatario estadounidense, se ha ganado el apelativo del "Trump tropical" por su forma impetuosa y agresiva de expresarse.



En enero, antes de que el coronavirus comenzara a extenderse rápidamente por Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió la entrada desde China, origen de la pandemia. A principios de marzo se prohibió el viaje desde Europa tras el brote en el Viejo Continente.

La Casa Blanca admite que el paro no bajará del 10% este año

El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett ha reconocido este domingo que el paro no bajará del 10 por ciento en lo que queda de año, una cifra muy superior a la que está acostumbrado Estados Unidos desde hace décadas.



En mayo ya se da por hecho un paro de en torno al 20 por ciento, pero "el paro será más alto en junio que en mayo". "Después debería empezar a bajar", ha afirmado Hassett en una entrevista con la CNN.



Hassett ha reconocido que a pesar de los esfuerzos públicos para reabrir la economía mucha gente no retomará la vida normal hasta que se sienta a salvo, lo que implica esperar a la vacuna, lo cual podría demorarse hasta el invierno o hasta el año próximo.



Las declaraciones de Hassett se producen al hilo de la cifra oficial de paro conocida el 8 de mayo y que dispara el desempleo hasta el 14,7% tras destruir 20,5 millones de empleos en abril, según datos del Departamento de Trabajo. En marzo, la crisis asociada a la pandemia destruyó 870.000 empleos.



En octubre de 2009, el pico de la crisis financiera mundial iniciada en 2008, la tasa de paro de Estados Unidos llegó al 10%, mientras que el máximo histórico se situó en diciembre de 1982, cuando alcanzó el 10,8%. De esta forma, la tasa de paro ha escalado en un mes hasta su mayor nivel desde que los registros comenzaron en 1948. Más allá, durante la Gran Depresión, el paro alcanzó el 24,9% en 1933, el año en el que se puso en marcha el New Deal.



En lo que respecta a la destrucción de empleo, la eliminación de casi 22 millones de empleos entre marzo y abril ha provocado que el número de ocupados se reduzca hasta su peor nivel desde febrero de 2011. El peor mes para el empleo tras la crisis de 2008 se produjo en marzo de 2009, cuando se destruyeron 800.000 empleos.



El récord de destrucción de empleo de toda la serie histórica, que comenzó en 1939, se registró en septiembre de 1945. En ese mes se suprimieron 1.959 millones de puestos de trabajo como resultado de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico tras la rendición de Japón.